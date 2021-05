Un nouveau film Pet Sematary se déroule à Paramount + avec la réalisatrice Lindsey Beer

Suite à des réactions très mitigées au récent redémarrage, un quatrième film Pet Sematary est en préparation. En 1989, le premier Sematary pour animaux de compagnie Le film est sorti et à ce jour, il reste l’une des adaptations les plus populaires de Stephen King. Le remake a suscité de nombreuses critiques mitigées lors de sa sortie en 2019, bien qu’il ait bien fonctionné au box-office avec un montant brut de plus de 113 millions de dollars.

Maintenant, Paramount Players revient sur cette voie avec le prochain épisode de la franchise qui prend rapidement de l’ampleur. Par date limite, Bière Lindsey a signé pour diriger le nouveau film, qui serait un suivi du redémarrage de 2019. Après que Mary Lambert ait réalisé l’original Pet Sematary et sa suite de 1992, le studio aurait voulu revenir aux racines du film avec une réalisatrice réalisatrice. En plus de la réalisation, Beer a écrit le dernier scénario basé sur une ébauche précédente de Jeff Buhler.

Aucun détail de l’intrigue n’a été divulgué sur la suite, et on ne sait pas encore si des personnages de retour seront présentés. Dans les deux l’original Sematary pour animaux de compagnie et le remake de 2019, un père en deuil enterre son enfant dans un ancien cimetière avec des conséquences désastreuses, bien que le remake ait mis une grande torsion sur l’histoire. Il a été rapporté en février qu’un Sematary pour animaux de compagnie prequel était en préparation chez Paramount + avec l’écriture de Buhler, bien qu’il ne soit pas clair si la version du script de Beer servira également de prequel.

La première Sematary pour animaux de compagnie Le film est sorti en 1989. Basé sur le roman de Stephen King, King a écrit le scénario sous la direction de Mary Lambert. Dale Midkiff, Denise Crosby, Fred Gwynne, Blaze Berdahl et Miko Hughes ont joué. Dans le film, le jeune Gage Creed (Hughes) est ramené d’entre les morts après que son père (Midkiff) l’ait enterré dans le cimetière titulaire contre l’avis du voisin Jud Crandall (Gwynne). C’est un classique culte et largement considéré comme l’une des meilleures adaptations de King de tous les temps.

En 1992, Edward Furlong a joué dans Pet Sematary Two en tant qu’adolescent qui découvre l’ancien cimetière des années après l’incident de la famille Creed. Clancy Brown joue également le rôle de Gus, un policier en colère qui revient comme un zombie meurtrier après avoir été tué et enterré accidentellement dans le cimetière. Bien que la performance de Brown en particulier ait été accueillie avec beaucoup de succès et que Lambert soit revenu à la réalisation, le film n’a pas eu autant de succès que son prédécesseur, bien qu’il ait ses propres partisans.

De même, le remake de 2019 a rencontré des critiques plutôt mitigées. Écrit par Buhler, le film a été réalisé par Kevin Kolsch et Dennis Widmyer, avec Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow et Jete Laurence en vedette. Ce fut un succès au box-office, mais la réponse mitigée a peut-être aidé à convaincre Paramount que ce nouveau film pourrait être mieux adapté à un service de streaming plutôt qu’à une sortie en salle.

Le nouveau Sematary pour animaux de compagnie suite fera ses débuts exclusivement sur Paramount +. Lorenzo di Bonaventura et Mark Vahradian produisent le projet. Aucune date de sortie n’a encore été fixée. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

