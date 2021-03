Anniversaire de Resee Witherspoon: quelle est sa passion moins connue

Resee Witherspoon fête ses 45 ans avec un immense voyage dans l’industrie cinématographique. Ce n’est pas pour moins. L’actrice née en La Nouvelle OrléansFille de deux médecins, elle a commencé à jouer très jeune et elle a obtenu son premier rôle sur grand écran à l’âge de 14 ans dans le film L’homme sur la lune.

Cependant, tout en construisant sa carrière à Hollywood, l’interprète avait une autre grande passion: les livres.

La passion méconnue de Reese Witherspoon

Sa fascination pour les livres est telle que, il y a quelques années, l’artiste a fondé un club de lecture appelé Club de lecture de Reese. Chaque mois, l’actrice choisit un roman qui a une femme comme personnage central.

Le compte compte plus de deux millions d’abonnés et parmi ses dernières recommandations, il y a Fille du gardien du feu de l’écrivain Angéline Boulley.

Ce n’est pas la seule plateforme où il partage son amour des livres. Bonjour Soleil est un site dédié à la diffusion et à l’analyse à la fois d’un récit littéraire et d’un scénario de film et de télévision avec une perspective de genre claire.

D’autres actrices ont déjà participé ici, comme Mindy Kalling et Christina Millian.

Resee Witherspoon: trois séries dans lesquelles vous pouvez voir l’actrice

Witherspoon a une longue carrière cinématographique. Cependant, ces derniers temps, il nous a offert trois performances mémorables en série que si vous ne les voyiez pas, vous devriez le faire.

Gros petits mensonges







Dans cette série produite par HBO, l’actrice est non seulement le protagoniste mais aussi sponsorisée en tant que productrice avec Nicole Kidman. L’histoire tourne autour d’un groupe de femmes qui sont témoins d’un meurtre au milieu d’une collecte de fonds à l’école.

L’émission du matin







C’est une production originale de Manzana qui raconte la chute d’audience retentissante d’un journal télévisé au milieu d’un scandale médiatique avec les présentateurs.

Petits feux partout







Cette minisérie de Amazon prime raconte la vie d’une journaliste très structurée dont la routine commence à changer lorsqu’une femme totalement différente devient sa locataire.