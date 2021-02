Animal Crossing: Liste de tous les nouveaux poissons, insectes et animaux marins pour février

Animal Crossing: Nouveaux horizons reçoit la visite de quelques nouveaux animaux sélectionnés en février. Vous pouvez lire ici quels poissons, insectes et animaux marins visiteront votre île dans l’hémisphère sud et nord au cours du nouveau mois.

Animal Crossing en février: tous les nouveaux poissons, insectes et animaux marins

Joueur du Hémisphère nord sont encore assez vides ce mois-ci. Seulement le Scarabée tigre enrichira l’île de « Animal Crossing: New Horizons » en février.

Joueur de l’hémisphère sud peut, cependant, un peu plus poisson, insectes et animaux marins rencontre. Mais il ne se passe pas trop de choses dans la faune ici non plus.

Hémisphère nord

poisson

Pas de nouveau poisson en février!

insectes

Scarabée tigre : 1,500 étoiles Où: sur le sol Quand: toute la journée

: 1,500 étoiles

animaux marins

Pas de nouveaux animaux marins en février!

Hémisphère sud

poisson

Tortue molle: 3 750 sternis

insectes

Cigale de montagne : 400 sternis Où: sur les arbres Quand: de 8 h à 17 h

: 400 sternis

sauterelle : 400 sternis Où: sur le sol Quand: de 8 h à 19 h

: 400 sternis

Horreur errante : 600 sternis Où: sur le sol Quand: de 8 h à 19 h

600 sternis

animaux marins

Ver vortex marin: 700 sternis

Même s’il ne semble pas y avoir grand-chose dans le monde animal de « Animal Crossing: New Horizons » ce mois-ci, Nintendo va au moins nous enrichir avec les événements à venir. Le point culminant est probablement que Carnaval avec Pavoqui sur 15 février aura lieu à ACNH.