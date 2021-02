World Of Warcraft: Shadowlands nominé pour le prix GLAAD du jeu vidéo exceptionnel

L’Alliance gay et lesbienne contre la diffamation – ou GLAAD – a récemment annoncé World of Warcraft: Shadowlands comme l’un de leurs nominés pour leur prix du jeu vidéo exceptionnel. Cela devrait célébrer l’augmentation de la représentation LGBTQ + du titre à la fois dans le jeu et à l’extérieur.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, l’organisation GLAAD rend hommage aux médias pour les représentations des membres des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer, ainsi que les problèmes auxquels les membres de la communauté LGBTQ + sont confrontés en général.

GLAAD a applaudi Shadowlands pour leur «nouvelle norme d’inclusivité», qu’ils considèrent comme un «changement significatif dans le cadre du jeu de longue date» – même s’il vaut la peine de dire que c’est en référence à la réel cadre de Shadowlands. Pourtant, cela vaut la peine de souligner que Tempête De Neige a longtemps été critiqué pour un manque de diversité dans ses jeux, que ce soit la race, la sexualité, le sexe ou autre chose.

L’une des raisons les plus dominantes de donner Shadowlands ce prix est le personnage principal Pelagos, un personnage trans masculin important pour l’histoire de Kyrian et Bastion en général. Pelagos est également exprimé par l’acteur trans Elliot Fletcher.

«Aussi à notre grande joie, l’expansion dispense de l’idée douteuse que tout le monde dans la tradition Warcraft se trouve être hétérosexuel», les nominations GLAAD ont déclaré dans la discussion les raisons de la nomination de l’expansion.

«La campagne Night Fae présente un couple gay à travers la série de quêtes Night Warrior’s Curse», écrit GLAAD en référence à Thiernax et Qadarin, un couple gay avec lequel les joueurs interagissent étroitement à travers l’expansion.

Un troisième point soulevé est Flynn Fairwind et Mathias Shaw, deux personnages humains masculins qui ont longtemps été dans la tradition et communément expédiés par le World of Warcraft fanbase. Dans le roman précédent de l’extension, Shadow’s Rising, les deux sont confirmés comme gays et impliqués de manière romantique.

Plutôt que d’être simplement des gages de représentation jetés pour apaiser une foule, les personnages mentionnés ici sont étoffés et importants pour l’histoire. Cela aide à la représentation en aidant à les décrire avec précision plutôt que de les afficher comme preuve de représentation et de les rejeter, comme beaucoup ont été accusés de le faire.

GLAAD a également mentionné que Blizzard faisait en sorte que les joueurs puissent désormais changer de sexe dans le jeu plutôt que de devoir acheter un changement de sexe dans la boutique. Cela a aidé à annuler ce que de nombreux membres de la communauté LGBT considéraient comme une «taxe trans» où les joueurs qui s’étaient révélés trans devaient désormais payer pour être représentés correctement.

Dans l’ensemble, Shadowlands a fait un effort considérable pour faire avancer la représentation, et GLAAD semble heureux de voir les nombreux ajouts et changements. Blizzard a une concurrence féroce, mais ils méritent bien le prix.