Comment le pistolet NES savait que vous visiez des canards à la télévision en jouant à «  Duck Hunt  »

S’il y a un jeu auquel j’ai consacré des heures et des heures dans mon enfance, c’est bien «Duck Hunt». A cette époque, j’étais curieux d’autres choses, je n’ai jamais eu à me considérer comment l’arme a réussi à savoir qu’elle visait les canards à la télé. La technologie utilisée est cependant très simple et ingénieuse.





« Duck Hunt » était un jeu NES populaire il y a plusieurs décennies, bien que nous ayons maintenant une nouvelle NES. L’objectif était de tirer sur les canards qui apparaissaient à l’écran. Pour cela, le joueur avait un pistolet avec lequel pointer sur l’écran de télévision et tirer comme s’il n’y avait pas de lendemain. Maintenant, comment, avec une telle technologie de base à l’époque, l’arme a-t-elle su reconnaître qu’elle était pointée sur un canard à la télévision?

Matière de lumière

Le pistolet à l’intérieur ne contenait rien de l’autre monde. C’est en fait l’un des appareils les plus simples que l’on puisse imaginer. Il a le bouton lui-même pour tirer et … un capteur de lumière. C’est tout ce qu’il faut pour détecter quand un canard a été abattu ou quand il était simplement vers le ciel.

Le processus est le suivant. Lorsque l’utilisateur a joué à «Duck Hunt» (ou à une multitude de copies et de versions qui sont sorties), l’idée est d’appuyer sur la gâchette juste en visant le canard afin de le tuer. A ce moment, l’écran de télévision reçoit un signal pour afficher un cadre entièrement en noir. Le capteur de lumière utilise cet écran noir comme point de référence.

Après le premier cadre noir vient un deuxième cadre où à peu près tout reste le même sauf que là où le canard est censé être, l’écran s’allume. Autrement dit, le canard est la seule chose qui apparaît illuminée sur l’écran. À partir de là, c’est facile, si le capteur de lumière détecte la lumière parce que le pistolet est dirigé vers le canard, le canard meurt. Sinon, attendez que le chien se moque de vous.

Et ce qui est arrivé quand il y avait deux canards sur l’écran? Plus ou moins la même chose, mais au lieu de deux cadres, il y avait trois cadres. Le premier cadre complètement noir, le second éclairant le premier canard et le troisième éclairant le troisième canard. Ceci, étant une question de frames (il y en a environ 25 en une seconde), l’utilisateur ne s’en rend même pas compte.

C’est vraiment tout derrière le mystère du pistolet NES. Les capteurs de lumière existent depuis près d’un siècle et ne sont en aucun cas les technologies les plus avancées que nous ayons créées. Cependant, sur une console d’il y a des décennies et avec une certaine ingéniosité, un résultat presque de la science-fiction est obtenu à ce moment-là.

Via | Poche