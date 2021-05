Animal Crossing: Kofi revient-il à New Horizons avec un café-musée?

Animal Crossing New Horizons pourrait bientôt recevoir d’autres améliorations qui rendront le jeu encore plus attractif à long terme. Surtout les joueurs de Animal Crossing: Monde sauvage ou alors Nouvelle feuille pourrait prendre un petit saut de joie si les découvertes de certains mineurs de données s’avéraient vraies. Car, selon eux, non seulement pourrions-nous bientôt accueillir un café à New Horizons, mais aussi une toute nouvelle boutique de musée.

Animal Crossing: un café avec Pigeon Kofi?

Depuis la sortie du dernier Mises à jour 1.10.0 En avril, les mineurs de données ont commencé à rechercher de nouvelles fonctionnalités et objets qui pourraient bientôt être débloqués dans « Animal Crossing: New Horizons ». Les mineurs ont, entre autres, le nouveaux articles saisonniers découvert, mais vous avez quelques bribes de mots plus cryptiques qui servent d’espaces réservés pour le contenu à venir.

Qu’y a-t-il dans les conclusions des data miners? Selon le site DodoCodes.com, dans le code onze nouveautés énumérés ainsi que des références à un café ainsi qu’une un autre étage pour le musée.

De toute façon, que sont les mineurs de données? Les mineurs de données sont des utilisateurs ingénieux qui copient le code du jeu du jeu changements notables pour découvrir les fonctionnalités à venir du jeu avant sa sortie si nécessaire. Ici, le contenu a souvent été correctement prédit.

Boutique de musée ou café de musée à New Horizons?

Cependant, les données ne révèlent pas exactement en quoi consiste la mise à niveau du musée. Cela peut en effet être ce qui a également été mentionné Café acte qui a été mené dans les prédécesseurs par le pigeon Kofi, ou le Boutique du musée, qui est également discutée depuis longtemps pour l’ACNH.

Eugen devra-t-il bientôt escorter les invités à la boutique du musée? Ou au café? © Nintendo

Qu’est-ce que la boutique du musée? À New Leaf, la boutique du musée appartenait à Eufémie et a offert aux joueurs la possibilité d’ouvrir leur propre exposition ou d’acheter des outils, des sols et du papier peint.

Qu’est-ce que Kofi’s Café? À New Leaf et Wild World, le café appartenait au pigeon barista Kofi guidé. Là-bas, les joueurs pouvaient boire du café, acheter leur café à emporter et même travailler à temps partiel pour Kofi afin de gagner quelques étoiles et des récompenses spéciales.

Enfin une étape pour KK Slider?

Dans «Animal Crossing: Wild Word», le Café Taubenschlag de Kofi était également au musée. Il y en avait aussi un là-bas petite scène, où KK jouait sa guitare tous les samedis entre 20h00 et minuit. Si le café de New Horizons revenait également, KK n’aurait peut-être plus à jouer sur le champ de foire par tous les temps.

Cependant, Nintendo n’a pas encore commenté les découvertes des mineurs de données et n’a annoncé aucun contenu dans ce sens. Il reste donc passionnant de voir ce qui va nous arriver dans les prochains mois évènements à venir attendait tout. Vous pouvez trouver des informations sur les modifications de la dernière mise à jour ici: