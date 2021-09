Christopher Eccleston explique pourquoi il n’est pas revenu à Doctor Who

S’il y a quelque chose que Doctor Who nous a appris après le début de l’ère moderne de la série, c’est que le fait qu’un médecin change de régénération ne signifie pas que sa version précédente disparaît à jamais, Cependant, jusqu’au jour d’aujourd’hui le neuvième L’incarnation du personnage, interprétée par Christopher Eccleston, est restée une exception à cette règle.

Après sa participation à la première saison de la reprise de « Doctor Who », Eccleston a été rapidement remplacé par David Tennant, considéré par les fans comme l’une des meilleures versions du personnage acclamé à la télévision britannique.

Récemment, Eccleston a repris son interprétation du neuvième docteur à travers les aventures audio réalisées par Big Finish Productions. Sin embargo, su ausencia en el especial de 50 aniversario se hizo notar por los fans pese a contar con el regreso de Tennant junto a Matt Smith, el onceavo doctor de la franquicia, incluyendo a John Hurt y su actuación especial como “El Doctor de Guerre ».

Radio Times a rapporté la participation de Christopher Eccleston à la Dragon Con de la ville d’Atlanta. Au cours de la séance de questions-réponses avec les participants, l’acteur a été interrogé sur ses doutes quant à son apparition dans le spécial 60e anniversaire de la série en 2023. « Ma relation avec la BBC à propos de Doctor Who n’a pas guéri », a-t-il commenté.

Eccleston dit qu’il a quitté la série après le renouvellement de sa deuxième saison parce que la production de la première était « chaotique ». « Je suis parti parce que ma relation avec Russell T Davies, Julie Gardner et Phil Collinson a été complètement rompue pendant le tournage de la première saison. »

Je pense qu’il est juste de dire que dans la première saison, personne ne savait ce qu’il faisait et la politique était furieuse. Le tournage de la première saison a été un cauchemar.

Pour le bien de la production, Eccleston a accepté de quitter poliment et professionnellement la série, offrant des réponses aimables et polies à la presse. Cependant, la BBC a annoncé publiquement son départ de « Doctor Who » sans le consulter au préalable. Ils ont même présenté à la presse une fausse déclaration dans laquelle l’acteur aurait quitté la série en raison de l’épuisement.

Bien que la BBC ait présenté ses excuses à l’acteur, Eccleston a estimé que le mal était déjà fait et que ces excuses ne semblaient pas suffisantes. Malgré l’amère expérience, Christopher Eccleston n’a jamais perdu son lien avec la communauté Whovians et s’est même déclaré fan des interprétations ultérieures du personnage.