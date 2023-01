Android 14 aura une fonction qui vous aidera à réduire les logiciels malveillants sur votre terminal

in

Android 14 bloquera l’installation d’applications obsolètes, même via APK.

Android 14 sera disponible cet été

Malgré le fait qu’Android 13 ne soit disponible que sur 5% des appareils Android dans le monde, Google travaille déjà sur ce qui sera la nouvelle version de son système d’exploitation mobile, Android 14.

Une bonne preuve en est que, petit à petit, certaines des nouvelles fonctionnalités d’Android 14 sont révélées et, ainsi, après avoir appris que la nouvelle version d’Android aura un geste de retour prédictif pour améliorer la navigation, maintenant nous venons de terminer sachez que vous aurez également des fonctionnalités qui vous aidera à réduire les logiciels malveillants de votre terminal.

Android 14 ne vous permettra pas d’installer des applications obsolètes

Comme ils nous le disent de 9to5Google, la société Mountain View travaille sur une fonctionnalité Android 14 qui bloquera l’installation d’applications obsolètes, même si nous le faisons à partir d’un fichier APK.

Le média susmentionné a découvert cette fonctionnalité dans un changement de code dans le projet AOSP qui a été publié récemment, qui révèle que dans Android 14, les exigences de l’API seront plus strictes, bloquer complètement l’installation d’applications obsolètesde sorte que ce changement empêchera également les utilisateurs et les magasins d’applications d’installer ces types d’applications via les fichiers APK.

Dans un premier temps, cette nouvelle fonctionnalité ne bloquera que l’installation d’applications compatibles avec les anciennes versions d’Android, bien qu’à l’avenir, Google souhaite augmenter ledit seuil à Android 6.0 Marshmallow. En ce sens, il est fort probable que les fabricants décident d’autoriser ou non l’installation d’applications obsolètes, et si ce n’est pas le cas, ce seront eux qui marqueront le seuil pour eux.

La grande avancée d’Android 14 en termes de stockage

De toute évidence, l’intention de Google avec l’inclusion de cette fonction dans Android 14 est d’arrêter la propagation d’applications contenant des logiciels malveillants sur les téléphones Android, car les cybercriminels choisissent souvent des applications obsolètes pour héberger leurs chevaux de Troie, car ceux-ci peuvent contourner certaines protections qui ne s’appliquent qu’aux applications les plus récentes.

