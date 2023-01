Richard Gere rejoindrait un film de super-héros, mais seulement si "Cela ne se termine pas simplement par une grande scène de combat"

Bien que le MCU et le DCU soient dirigés par des acteurs jeunes et d’âge moyen, de nombreux vétérans de l’industrie sont également entrés dans le genre des super-héros dans certains rôles cruciaux. De Michael Douglas’ L’homme fourmi rôle de Hank Pym, à Patrick Stewart reprenant le personnage de Charles Xavier dans Doctor Strange dans le multivers de la folie l’année dernière, à l’âge de 81 ans, les acteurs plus âgés ont largement la possibilité de puiser dans le pool de films de bandes dessinées. Alors serait 73 ans Richard Gere envisager d’être le prochain acteur de longue date à rejoindre un grand film de super-héros ? Cela dépend du film. Tout en discutant de son prochain film, Peut-être que je fais, Gere a répondu à la question de savoir s’il envisagerait sérieusement de rejoindre l’un des futurs films du MCU ou du DCU. Il a dit à ComicBookMovie.com :

« Cela dépendrait de la qualité. Si ce sont des formules, je ne suis probablement pas intéressé, mais s’il y a quelque chose de bizarre et d’inattendu et que cela ne se termine pas simplement par une grosse bagarre à la fin du film – ce qu’ils tout le monde – ça pourrait m’intéresser, bien sûr ! »

Richard Gere est devenu bien connu pour ses rôles principaux romantiques dans des films tels que Jolie femme, officier et gentleman et Mariée en fuite. Bien que cela ne le fasse pas sembler être un choix instantané pour un gros blockbuster Marvel, il ne manque certainement pas de rôles qu’il pourrait jouer devrait être choisi pour rejoindre les rangs des films de super-héros.





Bill Murray et Harrison Ford sont les derniers acteurs vétérans à rejoindre le MCU

Parmi ceux qui ont déjà fait une apparition dans la franchise Marvel en tant que vétérans d’Hollywood figurent Jeff Bridges, qui est apparu dans l’original Homme de fer film, Annette Bening, Samuel L. Jackson et William Hurt. La prochaine phase du MCU apportera certainement des départs plus anciens à la franchise, à commencer par le mois prochain Ant-Man et la Guêpe : Quantumania qui voit Bill Murray rejoindre la franchise avec le retour de Michael Douglas et Michelle Pfeiffer.

L’un des plus grands nouveaux ajouts à la franchise est Harrison Ford, qui reprendra le rôle de Thaddeus Ross de feu William Hurt. Ford devrait jouer un rôle central dans Captain America : nouvel ordre mondial et Thouneréerbolts, ainsi que d’autres films potentiels dans les années à venir. En parlant de sa raison de rejoindre le MCU, Ford a précédemment déclaré:

« Hé, écoutez, j’ai fait beaucoup de choses. Je veux maintenant faire certaines des choses que je n’ai pas faites.

Ayant fait partie du Guerres des étoiles franchise et chef de file de la série Indiana Jones pendant 40 ans, Ford n’est certainement pas étranger aux grandes franchises à succès, et bien que le rôle de Thaddeus Ross ne soit peut-être pas une apparition d’action totale, c’est certainement quelque chose de nouveau pour Ford après la conclusion de son temps comme Indiana Jones cet été. Que nous voyions bientôt Richard Gere et d’autres vétérans rejoindre Ford dans le cadre des histoires Marvel ou DC, c’est quelque chose que seul le temps nous dira.