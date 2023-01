Oscars 2023 : quel est le film avec le plus de nominations

in

Oscars 2023

Aujourd’hui, tous les nominés pour les Oscars 2023 ont été annoncés et nous savons déjà quel est le film avec le plus de nominations cette année.

©GettyOscar

Aujourd’hui a eu lieu le gala des nominations pour le Oscars 2023 qui était mené par les comédiens Allison Williams et Riz Ahmed qui ont donné leur part d’émotion, dans la mesure du possible, à la lecture des différentes catégories dans lesquelles les possibles lauréats du Oscar dans sa version 2023. Quand connaîtrons-nous les gagnants ? Le 12 mars lors de l’événement qui aura lieu au classique Dolby Theatre de Los Angeles.

Quel a été le film avec le plus de nominations pour la livraison de Oscars de 2023 ? Il s’agit de Tout partout tout en un, le film qui raconte une histoire située dans un multivers où les gens peuvent accéder aux capacités, aux souvenirs et aux corps de leurs versions alternatives s’ils effectuent des actions étranges. Un pur contexte de science-fiction pour un film réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert avec le protagoniste de michelle ouais.

Le film le plus nominé en 2023

La bande est nominée dans diverses catégories telles que Meilleur film où il est en compétition avec un autre film nominé pour plusieurs statuettes : Les Banshees d’Inisherin en plus du dernier travail de Steven Spielberg en tant que réalisateur, Les Fabelmanet la suite de l’un des films les plus réussis de l’histoire, dans ce cas nous parlons de Avatar : la voie de l’eau. La catégorie est terminée Tout calme sur le front occidental, Elvis, Tár, Top Gun : Maverick, Triangle of Sadness Oui Femmes qui parlent.

Les autres catégories dans lesquelles ce film se démarque sont Meilleure direction Oui Meilleure actrice où probablement michelle ouais soyez l’un des favoris pour remporter la statuette dorée tant convoitée. D’autre part pour La meilleure actrice dans un second rôle le film a deux nominés : Jamie Lee Curtis et Stéphanie Hsu. Certainement un casting solide pour Tout partout tout à la fois qui a aussi pour nominé Ke Huy Quan Quoi Meilleur acteur dans un second rôle.

Plus de nominations pour cette bande? Meilleur scénario original, Meilleure chanson originale pour « C’est une vie » de Ryan Lott, David Byrne et Mitski, meilleurs déguisements, Meilleure édition Oui Meilleure bande son pour le travail de sont des lux. Tout partout tout à la fois est nominé pour remporter 11 Oscars dans 10 catégories différentes, ce qui en fait l’un des grands favoris pour le Prix ​​du meilleur film. Ça va?

