La mise à jour du micrologiciel PS4 9.00 est lancée avec le nouveau logiciel système PS5

Propriétaires de PlayStation 4 qui ne trouvent pas Stock PS5 ne devrait pas se sentir en reste aujourd’hui : une nouvelle mise à jour du micrologiciel PS4 est également disponible. Pesant 490,2 Mo, ce n’est pas non plus votre solution de stabilité habituelle – c’est une mise à jour complète pour la console de dernière génération qui ajoute une poignée de nouvelles fonctionnalités, y compris la possibilité de visualiser vos jeux PS5 et trophées sur l’ancien appareil.

Nous avons inclus les notes de mise à jour complètes pour la mise à jour du micrologiciel PS4 9.00 ci-dessous :

Notes de mise à jour de la mise à jour du micrologiciel PS4 9.00

Principales caractéristiques de la mise à jour du logiciel système :

Vous pouvez désormais afficher les trophées des jeux PS5 sur les consoles PS4.

Dans Trophées, vous pouvez désormais afficher les trophées PS5 dans votre liste de trophées. Vous pouvez également afficher les trophées PS5 dans la liste des trophées sur l’écran de profil sous le [Games] languette.

Dans Messages, nous avons mis à jour les éléments suivants :

Si vous êtes propriétaire d’un groupe, vous pouvez désormais le supprimer. Pour supprimer un groupe, ouvrez le menu des options, puis sélectionnez [Delete Group]. Si vous supprimez un groupe, il sera supprimé pour tous les membres. Désormais, lorsque vous bloquez quelqu’un, vous pouvez choisir de quitter également le groupe dans lequel vous et eux seuls êtes en même temps. Vous ne quitterez pas les groupes qui incluent d’autres joueurs.

Autres fonctionnalités mises à jour :

Sur un appareil Android ou iOS/iPadOS, vous pouvez désormais utiliser l’application PS Remote Play pour accéder à votre PS4 via des données mobiles. Nous avons apporté les améliorations suivantes au contrôle parental :

Désormais, lorsqu’un enfant demande à utiliser les fonctionnalités de communication pour un jeu, son parent ou tuteur recevra une notification sur la PS4 et l’application PlayStation. L’enfant recevra également une notification lorsque son parent ou tuteur accepte, refuse ou cesse d’autoriser l’enfant à utiliser les fonctions de communication pour un jeu.

Vous pouvez désormais choisir si vous souhaitez recevoir des notifications sur votre PS4 ou par e-mail concernant les nouveaux produits et les offres spéciales. Pour ce faire, rendez-vous sur [Settings] > [Account Management] > [Account Information] > [Communication Preferences].

Malheureusement, certains utilisateurs semblent rencontrer des problèmes avec le logiciel système, et vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Il s’agit d’une mise à jour obligatoire, vous devrez donc malheureusement l’installer si vous souhaitez mettre votre système en ligne. Espérons que le géant japonais sera en mesure de proposer une solution rapide à tout problème.