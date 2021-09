Anderson Cooper révèle combien d’argent il prévoit de laisser à son fils Wyatt

Anderson Cooper prend une page du livre de sa défunte mère en ce qui concerne la somme d’argent qu’il prévoit de laisser à son fils Wyatt.

Cooper, 54 ans, s’est ouvert lors de l’épisode le plus récent du podcast « Morning Meeting » d’Air Mail le samedi 25 septembre pour discuter du livre « Vanderbilt: The Rise and Fall of an American Dynasty », écrit par Cooper et Katherine Howe. Le nouveau livre explore l’histoire de la célèbre famille de sa mère.

Au cours de l’épisode, Cooper a parlé aux animateurs Ashley Baker et Michael Hainey de l’effet négatif de l’argent sur sa famille et de la façon dont cela a joué dans sa décision de ne pas laisser sa richesse à son fils, comme sa propre mère, Gloria Vanderbilt, emporté avec lui après le décès de l’héritière en 2019 à l’âge de 95 ans.

En ce qui concerne sa propre fortune, Cooper a déclaré : « Je ne crois pas au fait de transmettre d’énormes sommes d’argent. Je ne sais pas ce que j’aurai.

« Je ne suis pas très intéressé par l’argent, mais je n’ai pas l’intention d’avoir une sorte de pot d’or pour mon fils », a-t-il déclaré, faisant référence à son fils d’un an, Wyatt, qu’il a accueilli via une mère porteuse en avril. 2020. « Je vais suivre ce que mes parents ont dit, à savoir : « Le collège sera payé, et ensuite vous devez vous y mettre. »

Ces dernières années, Elton John, Marie Osmond, Bill Gates et Andrew Lloyd Weber ont tous déclaré qu’ils ne laisseraient pas toute leur fortune à leurs enfants.

On a demandé à Cooper s’il avait peur de perdre de l’argent, ce à quoi le diffuseur a répondu : « Non, parce que j’ai grandi en regardant de l’argent perdu et en sachant qu’il était perdu et moi dès mon plus jeune âge, j’étais très conscient de : n’est pas moi. C’est quelque chose que ma mère a, ou c’est de l’argent que ma mère a mais ce n’est pas de l’argent que je vais avoir et je dois forger ma propre voie.

En 2014, Cooper a expliqué dans une interview avec Howard Stern comment il savait qu’il ne recevrait aucun héritage de sa mère, expliquant: «Ma mère m’a clairement fait comprendre qu’il n’y avait pas de fonds en fiducie. Il n’y a rien de tout cela. »

Sur le podcast, Cooper a également discuté du nom de famille Vanderbilt et de la réaction qu’il recevrait des gens, expliquant qu’il était « très heureux » d’avoir le nom de famille Cooper à la place.

Anderson Cooper avec Wyatt quand il était nouveau-né. andersoncooper / Instagram

« Vous pouviez voir quand quelqu’un apprenait qui était ma mère ou si je rencontrais quelqu’un et lui disais qui était ma mère, vous pouviez voir les calculs se dérouler dans leur esprit, même s’ils le cachaient très bien », a-t-il expliqué. « Et je n’ai pas aimé ce changement dans la façon dont j’étais perçu et j’ai réalisé très tôt qu’il n’y avait rien de bon à avoir cette association Vanderbilt. »

Il a ajouté: «J’avais vraiment l’impression que je voulais entrer dans une pièce et que les gens me jugent sur la base d’autre chose que cette notion de ce à quoi ils pensent que ma vie doit être ou de ce à quoi ils pensent que mon compte bancaire a dû être parce que cet argent n’était pas là, ce qu’ils imaginaient.

Bien que la défunte mère de Cooper ne lui ait pas laissé sa fortune, il a révélé la semaine dernière dans « The Late Show with Stephen Colbert » que 10 ans avant sa mort, elle avait proposé d’être sa mère porteuse.

Cooper a relayé l’histoire hilarante mais douce à l’hôte de Stephen Colbert, expliquant qu’il y a des années, un gynécologue avait dit à la femme de 85 ans qu’elle pouvait encore avoir un enfant.

Il a dit qu’il craignait de devoir convaincre sa mère de ne pas avoir d’enfant avant qu’elle ne lui dise : « Chéri, je ne parle pas d’avoir un enfant à moi. Je veux dire, c’est fou. J’ai 85 ans.' »

« Elle me dit : ‘Eh bien, vous savez que vous pouvez avoir un œuf n’importe où de nos jours' », a-t-il déclaré. « J’étais comme, ‘Uh-huh.’ Elle me dit ‘Eh bien, ce que je pensais, c’est que tu obtiens un ovule et, tu sais, féconde-le avec ton sperme et je porterai ton enfant.’

Cooper a déclaré qu’il était « abasourdi », ajoutant: « Et je lui ai finalement dit: » Tu sais, maman, je t’aime, mais même pour toi, c’est tout simplement fou. C’est juste fou.