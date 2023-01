GoldenEye 007 sera disponible pour les abonnés Xbox Game Pass

Le jeu vidéo classique de tir à la première personne Nintendo 64 »Oeil d’or 007 », aura son retour tant attendu, étant disponible non seulement pour nintendoswitch mais pour les consoles Xbox dans le catalogue de jeux pour tous les utilisateurs abonnés au service passe de jeu xbox le 27 janvier prochain.

L’arrivée de »GoldenEye 007 » pour Xbox a été une surprise pour tous les joueurs, sachant que le jeu était initialement exclusif à la console Nintendo. La version Xbox aura son système de réussite bien connu et une résolution plus élevée que le titre de départ, bien qu’elle n’aura pas de jeu en ligne et ne sera disponible que via Xbox Game Pass.

A noter que »GoldenEye 007 » sera également ajouté à la compilation »Relecture rare », ainsi tous les utilisateurs qui ont ce jeu, qui rassemble les jeux vidéo produits par Rare, auront le titre disponible sans frais supplémentaires.

La version Xbox propose également le mode campagne classique et la prise en charge des deux sticks analogiques, ainsi que le multijoueur local à écran partagé qui a été initialement mis en avant par »GoldenEye 007 » lors de ses débuts sur Nintendo 64.

De même, les joueurs auront accès à un grand nombre d’options de contrôle, de graphismes mis à jour, quelque chose que de nombreux joueurs peuvent ressentir comme une excellente mise à jour, puisque le jeu avait été bloqué en raison de problèmes juridiques pendant de nombreuses années en ce qui concerne le portage vers un nouveau console.

Pour tous ceux qui veulent revivre la nostalgie de jouer à »GoldenEye 007 » sur Nintendo 64, ils pourront l’acheter via Xbox Game Pass le 27 janvier. Sur Nintendo Switch, le titre sera disponible à la même date pour les abonnés Nintendo Switch Online + Expansion Pass.