Critique : FIFA 22 (PS5) – Football Sim fait des progrès significatifs sur le terrain

Le plus grand compliment que vous puissiez faire à FIFA 22 est que cela ressemble à du vrai football pour une fois. Le simulateur de football d’EA Sports a toujours son lot de bizarreries, mais au lancement, le développeur a fait un travail remarquable en améliorant la physique du ballon et le positionnement du joueur pour une expérience beaucoup plus authentique. Ajoutez toutes les nouvelles animations, activées par la technologie HyperMotion, ainsi que la réécriture complète du fonctionnement des gardiens de but, et vous vous retrouvez avec une bouffée d’air frais pour cette franchise de football légendaire.

Plutôt que de privilégier les mouvements d’adresse et le dribble, vous allez maintenant devoir travailler le ballon si vous avez l’intention d’ouvrir les défenses. Le croisement est une tactique offensive beaucoup plus viable grâce aux modifications apportées aux balles aériennes, tandis que les coupes larges à la Paul Scholes vous permettent de changer efficacement de jeu, ce qui signifie que vous pouvez utiliser toute la largeur du terrain pour retirer les défenseurs. de poste. Les lignes arrière sont compactes et – osons le dire – intelligentes, fonctionnant comme une unité pour conserver leur forme.

Tout cela signifie que les objectifs, au moins sur des difficultés plus élevées, sont plus difficiles à atteindre, ce qui entraîne des rencontres beaucoup plus tendues. Marquer un seul but contre Manchester City donne l’impression que cela signifie quelque chose, car cela vous donne une avance à conserver, surtout si vous jouez avec une équipe plus faible en Premier League. De même, il peut être difficile de briser les défenses tenaces dans un bloc bas comme Burnley, mais cela le rend d’autant plus satisfaisant lorsque le ballon frappe le fond du filet.

En fait, EA Sports a ajouté des dizaines de choses subtiles pour rendre l’acte de marquer plus gratifiant : la physique du filet a été refaite pour rendre le renflement du filet plus réaliste lorsque vous frappez le gardien de but, et l’éditeur a même retravaillé le retour haptique DualSense pour vous donner une sensation plus tactile dans vos mains. Il existe également une tonne de nouvelles séquences de célébration qui se déclenchent lorsque vous marquez un vainqueur de la dernière chance dans les arrêts de jeu.

C’est toujours un jeu vidéo, donc des problèmes de détection de collision et des problèmes d’animation généraux comme le gauchissement se produisent toujours, mais la plupart des animations ajoutées via la technologie HyperMotion fortement annoncée aident à renforcer l’immersion. Nous avons également beaucoup de temps pour les nouvelles animations de course sur le ballon, qui utilisent l’apprentissage automatique pour aider à ajuster les foulées des joueurs de manière contextuelle en temps réel. C’est une chose mineure, mais cela ajoute à la réactivité lorsque les joueurs s’approchent correctement du ballon.

Bien sûr, on craint toujours que les correctifs ne perturbent finalement l’équilibre – ou que des exploits puissent être découverts. En jouant en ligne, nous avons fait beaucoup plus de virages que cela ne semble réaliste, et le buff des tirs chronométrés pourrait entraîner trop de curleurs imparables dans le coin supérieur, mais nous allons juste devoir faire confiance à EA Sports pour regarder le données et y faire les ajustements nécessaires. Même avec ces problèmes mineurs, le gameplay est toujours un pas en avant important par rapport à FIFA 21.

Même les gardiens de but, avec une nouvelle gamme d’animations et des systèmes réécrits, agissent beaucoup plus judicieusement. Ils sont moins susceptibles d’être battus au premier poteau et semblent réagir beaucoup plus intelligemment aux balles lâches projetées vers le bord de la surface. Il y aura toujours un débat sur les scripts, mais en général, nous avons trouvé que l’équilibre était plutôt bon : nous sommes punis lorsque nous commettons des erreurs, et non lorsque le jeu décide qu’il est temps pour nous de perdre.

Bien sûr, tous ces ajustements de gameplay sont excellents, mais FIFA 22 serait difficile à vendre sans améliorations en dehors d’eux. Heureusement, le mode Carrière phare du mode solo a été repensé, surtout si vous cherchez à créer votre propre club ou à intégrer une équipe en tant que pro. Bien que les écrous et les boulons restent identiques – tous les menus sont réutilisés depuis l’année dernière – la possibilité de fonder votre propre équipe et de créer les attentes pour elle est amusante.

Nous sommes actuellement en charge d’une petite équipe que nous avons créée dans les West Midlands, qui cherche à éviter la relégation de la Premier League. Avec un budget de transfert minuscule, nous avons été obligés de promouvoir les enfants de notre académie et d’espérer le meilleur. Vous pouvez définir le profil des joueurs de votre équipe de départ et même concevoir votre stade. Avoir autant de contrôle sur votre équipe vous aide à développer un attachement à celle-ci, ce qui vous fait vous sentir de haut en bas sur le terrain.

Il y a encore tellement plus que EA Sports pourrait faire pour ajouter de la profondeur ici, cependant. Dans la vraie vie, par exemple, Manchester United a récemment embauché un entraîneur de coups de pied arrêtés – mais vous n’avez pratiquement aucun contrôle sur votre personnel dans FIFA 22. Lorsque des séries sportives en compétition comme NBA 2K22 vous permettent de creuser si profondément dans le quotidien. jour de votre équipe que vous pouvez même engager des psychologues du sport et des spécialistes du sommeil pour aider à améliorer les performances de votre personnel de jeu, il y a clairement des charges qui pourraient être incorporées ici.

Cette année, l’accent semble être mis sur la carrière des joueurs, qui s’est considérablement améliorée. Le simple ajout de remplacements signifie que vous pouvez désormais vous diviser en équipes ou vous mettre sur le banc si vous ne performez pas au niveau attendu par votre manager. Vous obtiendrez des objectifs dynamiques pour chaque match et devrez impressionner chaque fois que vous entrez sur le terrain si vous voulez progresser et vous frayer un chemin dans la formation de départ. C’est une énorme amélioration par rapport à l’offre barebone des années précédentes.

En dehors du mode Carrière, Volta Football, spin-off du football de rue, a également été remanié pour adopter une expérience de jeu et de prise de vue plus arcade. Le mode multijoueur sans rendez-vous n’est pas seulement encouragé, il est à la limite de l’application – et de nouveaux mécanismes de notation vous récompensent pour jouer avec flair afin de multiplier le nombre de buts que vous marquez. Il existe un tas de nouveaux mini-jeux sur le thème du football auxquels vous pouvez jouer, qui sont tous liés à un système de récompense qui vous permet de débloquer des produits cosmétiques pour votre avatar.

Bien qu’il y ait sans aucun doute du plaisir à avoir ici, on a l’impression qu’EA Sports ne fait qu’effleurer la surface. Bien sûr, le mode MyPlayer dans NBA 2K22 a son lot de problèmes, la façon dont 2K Sports unifie le basket-ball de rue avec le basket-ball professionnel et vous offre une multitude d’activités à faire à la fois hors ligne et en ligne est sans précédent, et c’est quelque chose que nous pouvons voir en bordure d’EA Sports. vers éventuellement – mais il a un long chemin à parcourir.

C’est probablement parce que FIFA Ultimate Team est le mode principal de nos jours, et il le reste dans FIFA 22. Étonnamment, il a probablement subi le moins de changements dans l’ensemble, certaines modifications mineures de l’interface utilisateur étant les plus notables. Le fonctionnement de Division Rivals a été massivement redémarré, ce qui signifie que vous ne rebondirez plus entre les divisions lorsque vous gagnez et perdez des matchs, mais que vous atteindrez plutôt des points de contrôle pour vous aider à rester à un niveau approprié.

Nous ne savons toujours pas ce que nous ressentons à propos de ce changement – ​​franchement, nous avons été battus par la plupart des adversaires jusqu’à présent – ​​nous sommes donc curieux de voir comment l’équilibre se déroulera. La Ligue Week-end a également été modifiée, avec un tour de qualification préliminaire se déroulant toute la semaine avant le déroulement de la finale FUT Champions ce week-end. Comme nous ne nous sommes pas encore qualifiés, nous ne pouvons pas dire comment tout cela va se dérouler, mais l’ambition est de donner plus de flexibilité aux joueurs, ce que nous apprécions.

Bien sûr, les microtransactions règnent toujours en maître, car vous êtes complètement à la merci des mécanismes de gacha d’EA Sports sur les joueurs que vous obtenez réellement. Tirez une carte Cristiano Ronaldo dans un pack et la revendre sur le marché des transferts pourrait très bien vous préparer pour le reste de l’année, mais les chances de le faire sont faibles. Nous apprécions que c’est la rareté qui détermine finalement la valeur, mais le mode semble si avare par rapport à des jeux comme MLB The Show 21, où vous pouvez constituer une excellente équipe sans frais.

Pourtant, il y a tellement de choses à faire dans FIFA 22 qu’il est difficile de se plaindre trop lourdement, en vérité. Pro Clubs propose plus d’options de personnalisation d’équipe que les années précédentes, tandis que Online Seasons revient, offrant une expérience en ligne avec de vraies équipes. La bande-son est plus grande et plus variée que jamais, avec des inclusions vraiment fortes, et absolument tout est étayé par les excellentes améliorations de gameplay détaillées ci-dessus. Nous n’avons même pas mentionné la présentation non plus, qui est excellente dans tous les domaines – en dehors du commentaire lamentable qui est en quelque sorte pire qu’il ne l’a jamais été.