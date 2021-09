Analyse Final Fantasy III Pixel Remaster pour PC

L’une des aventures classiques de Square est de retour. Nous vous enchantons avec notre analyse de Final Fantasy III Pixel Remaster.

Après l’annonce qui nous a pris par surprise lors du dernier E3 de 2021, Square Enix a annoncé que toute la saga classique de Final Fantasy serait remasterisée. Quelques mois se sont écoulés depuis ce temps et nous avons déjà le Critique de Final Fantasy III Pixel Remaster pour PC.

Que signifiait Final Fantasy III à l’époque ?

C’était en 1990 et une entreprise japonaise connue sous le nom de Square créait dans les magasins du pays du Soleil Levant le troisième volet d’une saga qui avait sauvé l’entreprise de la faillite. Final Fantasy III est tombé entre les mains des joueurs, brisant les schémas et les chaises des deux derniers versements.

Bien que Super Nintendo soit sorti cette année-là, Final Fantasy III a mis le turbo sur le marché quelques mois plus tôt, en le faisant sur la console précédente : Nintendo Entertainment System (NES). Par conséquent, nous parlons d’un jeu dont les sprites 8 bits et sa gamme de couleurs réduite nous ont laissé une autre aventure RPG avec beaucoup de texte, des champs de bataille sombres et un système de virage BTC quelque peu rationalisé par rapport à ses frères aînés.

Bien que cet opus ne verrait pas d’autres continents que l’Asie, il a récolté une performance commerciale remarquable au Japon et même aujourd’hui, la version NES est toujours considérée comme un joyau culte dont de nombreux joueurs gardent de bons et bons souvenirs.

Square dans son empressement à innover depuis la fin des années 80

Final Fantasy III est arrivé chargé de nouvelles en son temps. Tout comme le volet précédent, Final Fantasy II, a décidé d’expérimenter de nouvelles formes de développement de personnages et d’exploration du monde ouvert, le troisième volet le ferait avec une idée qui a été touchée du bout des doigts dans le volet original : les œuvres.

Dans Final Fantasy I nous avons commencé l’aventure avec les 4 héros de la lumière, dont nous devions choisir leur métier au départ de l’aventure. Au lieu de cela, dans Final Fantasy III, nous avons commencé le jeu avec un travail unique pour nos 4 protagonistes : Onion Knight.

Ce travail pourrait être considéré comme le travail de base, celui qui n’a pas plus d’avantages que de nous permettre d’équiper n’importe quelle pièce d’armure ou d’arme avec les personnages. Cependant, au fur et à mesure que nous avancions, nous obtiendrions plus de « jobs » que nous pourrions équiper et échanger pour utiliser différentes capacités et ensembles d’équipement. Ce point de personnalisation était une révolution jouable dans le genre, au point qu’il deviendrait une mécanique intrinsèque dans les futurs jeux de la série tels que Final Fantasy V ou les versements MMO tels que Final Fantasy XI et XIV.

N’oublions pas non plus l’introduction de personnages emblématiques de la franchise, comme les moguris ou l’exploitation de la mécanique des chocobos.

Faire évoluer la façon de raconter des histoires

Il était également inhabituel en nous racontant son histoire. Les versements précurseurs lui ont montré qu’ils voulaient développer une histoire héroïque, tirant beaucoup du poids des protagonistes comme un rouage qui fait fonctionner le monde. Cependant, en raison des limites du temps, la manière de transmettre l’histoire était très pauvre, forçant des tours dramatiques de manière totalement artificielle et faisant avancer l’intrigue à pas de géant.

Mais Final Fantasy III a été le premier Final Fantasy à le faire plus ou moins bien. Le jeu n’a pas hésité à s’arrêter pour développer des dialogues qui ont fait sympathiser le joueur avec les protagonistes, créer des intrigues secondaires au sein de l’intrigue pour donner un arrière-plan aux lieux que nous avons visités ou que nous avons vraiment ressenti la peur d’être confronté à un mal inconnu qui peu à peu prenait possession de sa présence.

Et est-ce que Dark Cloud a été le premier boss de la saga à être construit sur la base d’un autre genre : la terreur. Une entité avec un pouvoir si immense qu’elle pourrait compromettre l’équilibre entre les dimensions.

Final Fantasy III sur Nintendo DS, pratiquement un nouveau jeu

L’impact de Final Fantasy III était tel que beaucoup l’ont qualifié de redémarrer de Final Fantasy Original, présentant une structure similaire dans de nombreuses sections. Finalement, Square Enix a décidé de le ressusciter en tant que remake pour la Nintendo DS.

Cette version avait des graphismes 3D polygonaux, des personnages avec des histoires, des modèles et des noms propres, et même des doublages. Il nous a raconté la même histoire mais en mieux développée, avec encore plus de dialogues, des moments privilégiés et un énorme effort pour que les joueurs aiment les protagonistes.

Bien que nous ayons eu l’étrange absence qui a dérangé les fans. Par exemple, l’œuvre originale était « apprenti » et non Onion Knight comme l’original. Et ce n’était pas pour moins, puisqu’il est devenu une figure devenue un élément capital de la saga, apparaissant sous forme de titres de PNJ ou encore d’armes, comme les peluches de Lulu dans Final Fantasy X.

Des années plus tard, cette version de Final Fantasy III serait remasterisée pour PC et appareils intelligents avec des modifications des menus et des commandes.

Quoi de neuf dans la version Pixel Remaster

Eh bien, comme vous le savez tous, Final Fantasy III est réédité en 2021 avec sa version Pixel Remaster. Il nous apporte la version NES améliorant certaines sections.

Les arrière-plans sont redessinés avec plus de détails et présentent une gamme de couleurs beaucoup plus large. Le jeu prend désormais en charge les écrans 16:9 et 21:9, sans étirer les arrière-plans, mais en les adaptant naturellement tandis que les menus, plus nets que jamais, sont concentrés au centre de l’écran simulant l’affichage classique 4:3.

De leur côté, les personnages et ennemis récupèrent les modèles NES originaux, s’enrichissant de détails impossibles dans leurs versions originales. Évidemment, le jeu tourne à 60 images par seconde sur pratiquement n’importe quel PC bien que je regrette que ses options graphiques soient très limitées. Car il n’est pas nécessaire d’activer Vsync, ce qui crée un déchirement assez gênant si notre moniteur ne supporte pas les technologies Freesync ou G-Sync.

Certaines nouvelles fonctionnalités ont été incluses dans le jouable, telles que la sauvegarde automatique lors de l’entrée et de la sortie des étapes, une mini-carte pour voir les coffres de chaque pièce et une bibliothèque intéressante où vous pouvez écouter la bande-son réorchestrée par Nobuo Uematsu, vérifier les détails des ennemis et voir lithographies de Yoshitaka Amano .

Une curieuse façon de redécouvrir le classique

Final Fantasy III Pixel Remaster est la meilleure passerelle si ce que nous voulons c’est découvrir -ou revivre- l’expérience la plus classique du troisième final fantasy. Personnellement, je considère le remake de la Nintendo DS comme une meilleure version (que vous avez aussi sur mobile et Steam) en raison de l’avancée importante qu’il apporte en termes de graphisme, mais surtout à cause de ce qu’il enrichit le jeu vidéo sur le plan narratif.

Cependant, Final Fantasy III Pixel Remaster nous offre une expérience très agréable en raison de la grande quantité de « pixel art » qu’il contient, de son incroyable bande-son réorchestrée et à quel point c’est agréable, en général, l’odyssée des 4 Onion Knights contre Dark Cloud .

Je ne nierai pas que l’anthologie Pixel Remaster pourrait avoir beaucoup plus de travail derrière elle, notamment en termes d’options graphiques. Il manque également quelques améliorations qui incluaient d’autres remasters de Final Fantasy, telles que des augmentations de vitesse ou diverses aides qui allègent les problèmes de rythme.

Mais bon, avec cette analyse de Final Fantasy III Pixel Remaster, il est clair pour vous que c’est la meilleure alternative afin de vouloir découvrir l’aspect le plus classique du titre en profitant des écrans modernes.