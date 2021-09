Spidey : la nouvelle série pour enfants de Marvel débarque sur Disney+

La remorque pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison l’a confirmé : Pierre Parker est certainement le super-héros préféré d’adultes et d’enfants. Mais ce projet n’est pas la seule chose qui prépare merveille pour 2021, mais une autre série l’aura comme protagoniste et aura sa première très bientôt dans Disney+. Sera appelé Spidey et ses incroyables amis et il s’adressera aux garçons et aux filles d’âge préscolaire.







Depuis le 22 septembre, toute la famille pourra profiter de cette collection de missions qui seront réalisées par Spidey, Miles Morales et Ghost-Spider. Avec beaucoup d’action et surtout du fun, tous chercheront à combattre leurs ennemis : Rhino, Doc Ock et Green Goblin. De même, ce jour-là, la chanson d’ouverture de la série sera diffusée sur toutes les plateformes numériques, y compris la playlist de Disney Junior Latino.

Travail d’équipe, défis et sens arachnide sont les clés que Marvel propose pour cette production qui arrivera sur la plateforme de streaming dans moins d’une semaine. Disney + présentera Peter Parker, qui après avoir été mordu par un arachnide radioactif, devient le sympathique Spider-Man et fait de son mieux pour protéger les gens car il sait que un grand pouvoir vient une grande responsabilité.







Dans le reste de l’équipe, Miles Morales se démarquera, le plus jeune membre qui peut devenir invisible avec sa capacité à cacher et qu’il peut engourdir les méchants, ainsi que Ghost-Spider, qui a des capacités inégalées comme détective et espion. De plus, ils auront leur participation spéciale Hulk, Mme Marvel -qui peut changer la forme et la taille de son corps- et Panthère noire, qui a une super force.

Si vous voulez commencer à vous échauffer, vous ne pouvez pas vous perdre Rencontrez Spidey et ses incroyables amis (Short) sur Disney +, la collection de courts métrages mettant en scène les mêmes protagonistes : Peter Parker et ses amis super-héros qui travaillent ensemble pour combattre les méchants et secourir les victimes. Beaucoup de contenu sur le lanceur Web capable de sauver le monde.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?