Spider-Man: No Way Home Runtime peut être encore plus long que prévu

Des rumeurs ont circulé ces dernières semaines à propos de Spider-Man : Pas de chemin à la maison ayant la plus longue durée d’exécution de tous les précédents Homme araignée film, et tant que cela existe toujours, de nouvelles informations suggèrent qu’il pourrait être encore plus long que prévu. Selon des informations qui sont apparues pendant une courte période sur le site Web brésilien Ingresso, le film durera 159 minutes, soit 9 minutes de plus que précédemment annoncé. Alors que cette heure doit encore être officiellement confirmée et que l’heure a depuis été supprimée du site, cela soulève une fois de plus l’attente que nous obtiendrons une conclusion épique au MCU. Homme araignée trilogie, qui devrait nous livrer pleinement dans le multivers Marvel.

Pour aligner ce temps d’exécution attendu avec les sorties précédentes du Web-slinging Avenger, Pas de chemin à la maison durera 26 minutes de plus que Retour à la maison et 30 minutes de plus que Loin de la maison. En ce qui concerne les films antérieurs de la filature de Sony, Homme araignée chronométré à 121 minutes, Spider-Man 2 à 127 minutes, Spider-Man 3 à 139 minutes, L’incroyable homme-araignée à 136 minutes, et L’incroyable Spider-Man 2 à 144 minutes. Bien que comme Spider-Man 3 en particulier prouvé, parfois plus longtemps n’est pas mieux, mais cette fois-ci, il y a beaucoup de fans de Spidey excités pour la sortie de décembre.

Pas de chemin à la maison découle directement de 2019 Loin de la maison, avec l’identité de Peter Parker révélée au monde par Mysterio et lui devant demander l’aide du sorcier suprême, le docteur Strange, afin de retrouver son ancienne vie. On dirait que pendant que Strange accepte d’aider son pupille, après avoir pris en charge le mentorat du jeune après la mort de Tony Stark, Peter s’immisce un peu trop lors du lancement du sort et, d’après ce que l’on sait jusqu’à présent, initie la création de le multivers. Cela ouvre la porte à une multitude de méchants de Spider-Man du passé pour converger avec la chronologie actuelle du MCU, amenant des gens comme Green Goblin, Electro, Doc Ock et plus encore dans le MCU et mettant en place le retour supposé de Tobey Maguire et Andrew Garfield comme leurs Spider-men respectifs.

Cependant, comme les séries Disney+ telles que WandaVision et Loki aurait dû nous apprendre, les théories et les attentes des fans sur qui figurera et ce qui peut potentiellement arriver dans n’importe quelle propriété ne sont susceptibles que de conduire à la déception, ce que Kevin Feige a tenu à souligner récemment. « Les rumeurs sont amusantes, car beaucoup d’entre elles sont vraies et beaucoup d’entre elles ne le sont pas », a-t-il déclaré. « Le danger est quand vous entrez dans le jeu des attentes de vouloir que les gens soient enthousiasmés par le film qu’ils obtiennent et non déçus par un film qu’ils ne reçoivent pas. »

Au cours du mois dernier, de nombreuses images et vidéos montrant le retour de certains personnages se sont propagées sur les réseaux sociaux, allant de ceux considérés comme de véritables articles à des bandes-annonces entièrement produites et créées par des fans qui sont si bien assemblées que certaines personnes ont été dupées. en pensant qu’ils sont réels pendant un court instant. Avec une deuxième bande-annonce qui serait imminente et le film dans un peu plus de 6 semaines, nous sommes presque dans la dernière ligne droite de ce qui sera presque certainement le plus gros week-end d’ouverture des deux dernières années lorsque Spider-Man : Pas de chemin à la maison sort en salles le 17 décembre. Cette histoire a été initialement rapportée par CBR.

