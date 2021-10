Analyse de Castlevania Advance Collection pour PlayStation 4

Le Belmont et la société sont de retour pour serrer les fouets avec cette critique de Castlevania Advance Collection pour PlayStation 4.

Cela a coûté lui-même après de multiples fuites dans divers organismes de réglementation, mais Nintendo a dû arriver avec son récent Nintendo Direct pour confirmer ce qui était un secret de polichinelle : la remasterisation de la Game Boy Advance Castlevania sur les systèmes actuels. Et oui, coupable, c’est aujourd’hui le jour où nous vous offrons notre Avis sur Castlevania Advance Collection pour vous dire si ça vaut le coup ou s’il vaut mieux dépoussiérer vos vieux ordinateurs portables nintenderas.

Une compilation avec certains des meilleurs épisodes de la saga

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une collection avec les trois Castlevania sortis sur Game Boy Advance, avec en plus la surprise de l’ancien Castlevania : Vampire’s Kiss de Super Nintendo. Tout cela avec une série d’extras et d’améliorations que nous analyserons ci-dessous, bien que peu d’excuses doivent être données pour un lot attrayant en soi en raison de sa nature autrefois exclusive.

Cette exclusivité à laquelle nous faisons référence a à voir avec son origine dans Game Boy Advance, où Castlevania: Circle of the Moon (2001), Castlevania: Harmony of Dissonance (2002) et le révolutionnaire Castlevania: Aria of Sorrow (2003) étaient exclusifs de dit ordinateur portable. C’était jusqu’à ce que Nintendo les sauve pour la console virtuelle Wii U plus d’une décennie plus tard pour moins de 7 euros chaque classique. Un prix dérisoire par rapport à ce que les versions originales sont citées, bien sûr.

L’attrait est indéniable pour quiconque n’a pas pu profiter de ces jeux à l’époque. Depuis maintenant, nous pouvons également y jouer sur PlayStation, Xbox et Steam. Cela en soi fait du lot un incontournable pour tout fan de la saga, en particulier pour tous ceux qui vénèrent son aspect le plus récent comme metroidvanie. En fait, Castlevania: Harmony of Dissonance était la tentative la plus flagrante d’avoir Castlevania: Symphony of the Night sur l’ordinateur portable vieillissant de Nintendo.

Castlevania sur Game Boy Advance. Innovation et technologie jamais vues auparavant

Chaque GBA Castlevania avait sa propre marque de fabrique, avec plus ou moins de fortune. La première aventure avec Nathan Graves n’a pas oublié les origines de la longue saga Castlevania en incorporant le fouet emblématique comme arme principale. Maintenant, son level design n’était pas particulièrement brillant. En partie à cause d’une verticalité exagérée qui n’a commencé à exploser qu’après avoir obtenu la troisième capacité de Nathan. Celui qui est venu avec des bottes pour rebondir sur les murs. Et que le double saut, avec la capacité de courir, était la première chose que nous avons eue. Cependant, cela n’a pas empêché le caractère orthopédique de ses sauts et sa lenteur de réponse.

Son cachet unique a été donné par les soi-disant lettres DSS. Il s’agissait d’améliorations d’attributs ou d’une série d’actions qui modifiaient les propriétés du fouet, en ajoutant des éléments magiques ou même en modifiant sa forme pour le transformer en une autre arme, comme une épée, une masse, un pistolet… Il y en avait un nombre limité d’ennemis qui ont laissé tomber ces cartes qui, combinées, nous ont permis de faire toutes sortes de tours.

Castlevania : Harmony of Dissonance était plus techniquement évolué. Il est également resté à mi-chemin entre le classique et le style. metroidvanie. Il gardait le fameux fouet (avec différents types à débloquer), mais ayant une série de sorts combinés d’une grande puissance pour les personnes âgées. Cependant, sa tentative d’être la Symphonie de la nuit d’un écuyer a inévitablement joué contre lui.

L’air du chagrin. Celui qui est peut-être le joyau de la couronne de la saga avec Symphony of the Night

Des trois jeux GBA, où il y a unanimité quand il s’agit de préciser lequel était et est toujours le meilleur, nous l’avons dans Castlevania: Aria of Sorrow. La raison est simple : c’était le plus original des trois, ainsi que révolutionnaire grâce à l’inclusion du système d’âme. Oui, ce système qui héritera presque deux décennies plus tard de Bloodstained : Ritual of the Night, la nouvelle œuvre de Koji Igarashi lui-même.

Rien que pour l’idée de rejouer (ou de découvrir) Castlevania : Aria of Sorrow sur les systèmes actuels, cette collection en vaut la peine. Ce n’est pas que les deux autres soient mauvais (ce qu’ils ne sont pas), mais c’est vrai que ça les laisse à la hauteur du bitume. Je trouve les designs de nombreux monstres (en particulier les boss) de Circle of the Moon assez déplorables par rapport aux autres titres de la franchise. En attendant, l’aventure de Juste Belmont est moins inspirée que celle d’Alucard. Cependant, ils sont toujours Castlevania, avec tout le bien que cela comporte. En outre, ils sont désormais livrés avec des mises à niveau et des extras.

Dès le départ, ce lot comprend les versions japonaise, américaine et européenne de chacun. Deuxièmement, on peut ajuster la taille de l’écran ou appliquer des filtres basiques (en respectant ou non les pixels comme grips) pour ces classiques. Et la meilleure chose est que maintenant nous pouvons sauvegarder le jeu à tout moment. Ceci est particulièrement utile dans l’exigeant Castlevania: Vampire’s Kiss sur SNES. Ce jeu est de la vieille école avec mots de passe, tout comme Super Castlevania IV. C’est tellement sanglant que la possibilité de rembobiner ressemblera à une chute du ciel.

Améliorations, contenu et changements très reconnaissants

Castlevania Advance Collection offre beaucoup plus d’installations et plus de contenu que la collection classique Castlevania Anniversary. Le menu est optimisé et la navigation est plus confortable. Mise en avant d’une encyclopédie exhaustive et complète pour chaque jeu à partir de laquelle consulter tous les objets, ennemis et autres éléments en détail. Même dans la galerie, dans le menu principal, nous avons non seulement de nombreux designs, couvertures et autres, mais aussi des manuels d’instructions en couleurs dans leurs versions japonaise et américaine. La mauvaise chose est que les manuels qui sont arrivés pour les versions européennes manquent ici.

Évidemment, étant une collection pour les systèmes actuels, nous avons une autre série d’avantages. Certains d’entre eux sont la possibilité de reprogrammer les boutons à volonté, d’avoir divers emplacements de sauvegarde complémentaires à ceux qui étaient déjà fournis en standard avec les trois classiques de la Game Boy Advance, sans dépendre dans ce cas des salles de sauvegarde elles-mêmes, de sauvegarder les répétitions de nos jeux ou écoutez la bande-son de l’un des jeux avec un confort total depuis le menu principal. Il y a une fonctionnalité, oui, qui n’est pas disponible pour tous les jeux, mais elle a une explication. Nous nous référons aux soi-disant « Paramètres du gadget ». C’est une option qui sert à activer une aide/référence visuelle afin d’obtenir certains déblocages. Par exemple, les lettres pour Nathan, les objets secrets pour Juste (avec des points d’interrogation dans chaque région) ou les âmes de Soma. Le seul qui n’a pas cette option est Castlevania: Vampire’s Kiss, bien sûr. Une collection incontournable pour tous les amoureux de Metroidvania Castlevania Advance Collection est une compilation qui rassemble l’un des meilleurs titres de toute la saga et bien d’autres qui pourraient bien être considérés comme essentiels. Le traitement et le soin apportés aux améliorations montrent que Konami savait avec quoi il jouait. Bien que oui, je suis troublé que Vampire Kiss ait été inclus dans cette collection. Personnellement, cela me casse l’esprit en étant un lot dédié aux classiques GBA, si on s’en tient à son titre. Il est aussi le seul qui n’est pas un metroidvanie. Il serait plus logique de l’avoir mis dans la Castlevania Anniversary Collection susmentionnée, où il était le premier de la SNES avec l’exclusivité de Mega Drive, parmi d’autres classiques 8 et 16 bits, où il y avait même de la place pour une rareté étrange exclusif à Famicom : Kid Dracula. Mais bon, avec les bêtises que nous avons ici jusqu’à 4 jeux Castlevania. Certains d’entre eux sont les meilleurs et je suis sûr que ce sera une collection qui ne décevra personne. Qu’il s’agisse de personnes qui y ont joué à l’époque ou intéressées à découvrir ces joyaux archéologiques maintenant, le sentiment général sera positif.