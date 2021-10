Les prénoms Otis et Maeve gagnent en popularité grâce à Sex Education

in







Jean Milburn l’a fait en premier !!!

Les prénoms Otis et Maeve ont gagné en popularité sur la liste officielle des prénoms de bébé et tout cela grâce à Éducation sexuellele couple préféré.

Éducation sexuelle a été un succès instantané depuis son arrivée sur Netflix en 2019. Au cours des trois saisons, les téléspectateurs sont devenus particulièrement obsédés par l’histoire d’amour entre Otis Milburn (Asa Butterfield) et Maeve Wiley (Emma Mackey).

Les deux personnages deviennent amis après avoir créé ensemble une clinique du sexe dans une école souterraine et il devient vite évident qu’ils ont des sentiments amoureux l’un pour l’autre. Mais après une brève dispute, il semblait que tout était fini pour nos étudiants préférés de Moordale. C’était jusqu’à la saison 3, quand nous avons enfin vu Otis et Maeve s’avouer leur amour (il faudra attendre Éducation sexuelle saison 4 pour voir s’ils deviennent réellement un couple officiel.)

Eh bien, il semble que certaines personnes soient devenues tellement obsédées par Otis et Maeve qu’elles donnent leur nom à leurs enfants. Selon l’Office for National Statistics (ONS), les deux noms sont devenus les noms les plus populaires donnés aux enfants nés en 2020. Dans la liste des 100 premiers noms de garçons, Otis a grimpé de 28 places à la 98e. Pendant ce temps, Maeve a gagné 124 places depuis 2019 pour décrocher la 94e place du classement.

« La culture populaire continue d’être une source d’inspiration pour les prénoms de bébé, qu’il s’agisse de personnages de notre émission préférée ou de célébrités à la mode. Maeve et Otis, personnages du programme populaire Sex Education, ont vu leur popularité augmenter en 2020 », a déclaré Sian Bradford, statistiques de l’état civil. branche de l’ONS, a déclaré dans un communiqué.

D’autres noms qui ont gagné en popularité incluent Margot grâce à l’actrice australienne Margot Robbie, tandis que le nom d’Olivia est le prénom féminin le plus populaire au Royaume-Uni depuis cinq ans maintenant.

Placez vos paris maintenant, nous verrons forcément le nom Love (grâce au Tu personnage du même nom) sur la liste de l’année prochaine…

