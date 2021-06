Loin de Tom Cruise : voici à quoi ressemble sa fille Suri, à 15 ans

Tom croisière Il est l’un des acteurs hollywoodiens les plus populaires de sa génération. Il a commencé sa carrière au milieu des années 80 et sans doute avec le rôle du pilote d’avion Pierre Maverick au Pistolet supérieur il gagna presque immédiatement l’affection du public. Alors il est devenu une star de cinéma avec des dizaines de hits comme la saga Mission impossible et des films comme Entretien avec le vampire, Opération Valkyrie, Collateral, Magnolia, Vanilla Sky, parmi beaucoup d’autres.

En ce qui concerne sa vie amoureuse, Cruise est connu pour avoir fréquenté plusieurs actrices célèbres. Certaines d’entre elles sont Nicole Kidman, Mimi Rogers, Penelope Cruz Oui Katie Holmes, qu’il épousa pour la troisième fois (la première avec Rogers, la seconde avec Kidman). Avec le protagoniste de Ruisseau DawsonDe plus, ils avaient une fille qu’ils appelaient Suri. La petite fille est née le 18 avril 2006, peu de temps avant que le couple ne se marie en Italie.

Tom Cruise et Katie Holmes se sont mariés en 2006 en Italie (Photo : Getty Images)



La relation entre les acteurs a duré six ans. C’est en 2012 que les plans de divorce ont commencé. Cependant, la rupture n’était pas en bons termes. En fait, on pense que l’une des raisons pour lesquelles Holmes a décidé de rester à l’écart de son mari pour de bon était à cause du fanatisme féroce de Cruise pour la Scientologie. Après leur séparation, l’actrice a obtenu la garde totale de Suri et, depuis ce temps, Cruise n’a pas été vu avec sa fille, du moins pas en public.

L’acteur de 58 ans n’a pas vu sa fille depuis son divorce avec Holmes (Photo : Getty Images)



Voici Suri, la fille de Tom Cruise et Katie Holmes, à 15 ans

Aujourd’hui, Suri Elle est déjà une adolescente de 15 ans et chaque fois qu’elle a été photographiée dans les rues de Los Angeles ou de New York, c’était avec sa mère Katie Holmes, qui après Cruise était en couple avec l’acteur. Jamie Foxx et avec le chef Emilio Vitolo Jr. On ne sait pas grand-chose du présent de la jeune femme qui fréquente un lycée de la ville de la Grosse Pomme. En effet, il faut dire que l’actrice ne partage pas d’images d’elle sur son Instagram car elle préfère préserver son intimité.

Comme on peut le voir, Suri ressemble beaucoup à Holmes non seulement par la taille mais aussi par la couleur de ses cheveux et de ses yeux. L’adolescente n’a jamais parlé à la presse de sa relation avec son père et on ne sait pas si, à un moment donné, elle veut se consacrer à agir comme lui ou sa mère.

Sur la façon dont elle gère la maternité, Holmes a parlé dans une interview avec Elle Royaume-Uni et elle était fière d’avoir eu Suri à l’âge de 27 ans. « Je suis très heureuse d’être devenue mère dans la vingtaine… C’est bien que nos âges s’emboîtent… comment dire ça ? Nous avons grandi ensemble »a déclaré l’actrice à l’époque.

De son côté, Cruise a également fait une sorte de pacte du silence sur le lien qu’il entretient avec sa fille. Tel que rapporté par le site américain La vie hollywoodienneL’acteur avait voulu approcher la jeune femme pour son 15e anniversaire, qui était en avril, bien qu’on ne sache pas s’il l’a finalement fait. La vérité est que Suri n’est pas la seule fille de l’acteur. Lorsqu’il épousa Nicole Kidman, le couple adopta deux enfants, Isabelle Oui Connor, qui ont aujourd’hui respectivement 28 et 26 ans et avec qui il n’a aucune relation.