50 Cent réagit au médecin qui lui a sauvé la vie en plaidant coupable d’une fraude massive dans les soins de santé

Le 24 mai 2000, 50 Cent a été abattu neuf fois à proximité dans le Queens, NY. Il a reçu une balle dans la main, le bras, la hanche, les deux jambes, la poitrine et la joue gauche.

Après la fusillade, 50 ont passé treize jours à l’hôpital et ont été opérés par le Dr Moses deGraft-Johnson. Certains disent que le médecin lui a sauvé la vie.

Johnson, qui est maintenant un chirurgien cardiovasculaire basé à Tallahassee, a ses propres défis auxquels il est confronté.

En février 2020, Johnson a plaidé non coupable de fraude dans les soins de santé et de complot en vue de commettre une fraude dans les soins de santé, mais cela a récemment changé et a plaidé coupable à 58 chefs d’accusation de fraude dans les soins de santé

Son plaidoyer de culpabilité admet qu’il a été payé au moins 29 millions de dollars pour des services médicaux qu’il n’a jamais rendus à des patients ou pour des services demandés inutiles. Il risque jusqu’à 12 ans lorsqu’il est condamné en avril.

50 ont eu vent de la situation et sont allés sur Instagram pour faire exploser son médecin.