Amber Heard se transforme en Mera pour Aquaman et le royaume perdu

Amber Heard a donné Aquaman les fans ont un premier bon aperçu de son retour en tant que Mera dans la suite de DC, alors qu’elle partageait un selfie sur son compte Instagram la montrant avec les cheveux rouge vif immédiatement reconnaissables du personnage. Alors que le récent DC FanDome a apporté une partie des images des coulisses du film dirigé par Jason Momoa, le clip promotionnel a laissé les fans en redemander, le film n’arrivant qu’à la fin de 2022. Bien que l’image de Heard ne donne rien d’autre à propos du film, c’est juste un autre signe que la production est bien avancée sur terre comme en mer.

Aquaman et le royaume perdu tient ses cartes assez près de sa poitrine en ce qui concerne les détails de l’intrigue et autres, mais le titre relativement récent révèle au moins que le film se concentre sur le royaume de l’Atlantide. Les images des coulisses publiées à DC FanDome présentaient, parmi un certain nombre de pièces d’action, un plan de Heard en costume, mais avec ses cheveux attachés, peut-être parce que le film présente un certain nombre de scènes sous-marines. La photo partagée par Heard semble plutôt qu’elle se prépare à passer à un tournage terrestre.

Bien sûr, le rôle de Heard dans le Aquaman la suite n’a pas toujours été une certitude, de nombreux fans de Johnny Depp ayant appelé à la refonte du rôle de Mera et menacé de boycotter le film à cause de son implication. Bien que ce sentiment ait attiré beaucoup d’attention au début du développement du film, il est devenu clair au fil du temps que Warner Bros. n’avait pas l’intention de retirer Heard du film et les appels à son limogeage ont commencé à diminuer avec le temps, bien qu’il y ait est susceptible de rajeunir le tollé lorsque le film se rapprochera de la sortie.

Aquaman et le royaume perdu verra Jason Momoa et Ambre entendu rejoints par les rapatriés Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison et Indya Moore, une fois de plus tous sous la direction de James Wan. Avant que Momoa n’assume le rôle du super-héros aquatique, Aquaman n’était pas l’un des personnages les plus populaires de DC, ayant été davantage associé à un certain nombre de blagues sur ses capacités de poisson, et bien qu’il n’ait toujours pas assez de profil. pour déranger Batman, Superman et Wonder Woman au sommet de l’arbre DC, la centrale atlante a certainement connu un regain d’intérêt ces dernières années.

Alors que le premier film solo de 2018 a principalement servi d’introduction au personnage après son Ligue des justiciers débuts, et mis en place exactement là où Arthur Curry se trouve dans son monde, le nouveau film va apparemment prendre une tournure différente car il cherche à aborder un certain nombre de problèmes actuels liés à l’environnement et au changement climatique dans le monde réel. Les films de super-héros doivent offrir des aventures pleines d’action pour divertir toutes les générations de cinéphiles, mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas une opportunité puissante pour les cinéastes et les studios de faire passer des messages importants à leur public – s’ils sont bien faits et pas si durs le projet devient un PSA à gros budget. Marvel a déjà pris des mesures dans cette direction, avec WandaVision étant une étude sur le deuil et Le faucon et le soldat de l’hiver examiner la place des Noirs américains dans la société. Aquaman et le royaume perdu sera l’un des premiers films de DC à présenter un problème social actuel en son cœur.

Aquaman et le royaume perdu sort en salles le 16 décembre 2022.

Sujets : Aquaman 2, Aquaman