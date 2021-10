Le protagoniste de Succession s’en est pris à Johnny Depp, Michael Caine et la moitié d’Hollywood

Aujourd’hui, il est devenu l’une des figures les plus importantes de la télévision, de pair avec le succès Succession de HBO, Brian Cox prépare un lancement très important. Début 2022 ses mémoires seront publiés Mettre le lapin au chapeau, où il parlera de ses expériences dans l’industrie mais aussi de plusieurs de ses collègues les plus importants. Ce dernier aspect a été l’un de ceux qui ont retenu l’attention, puisqu’il a attaqué plusieurs étoiles de Hollywood.

Quelques témoignages de Barreur figuraient dans une note de Los Angeles Times où il a été souligné qu’il n’avait aucun scrupule à parler d’acteurs comme Johnny Depp, qui s’est qualifié comme quelqu’un « Surfait », ou Edouard Nortonde qui il a dit qu’il venait « Une personne formidable mais un peu embêtante car il se prend pour un scénariste-réalisateur ». Il avait aussi des mots contre Gary Oldman, qu’il a signalé comme « Un peu arrogant » et critiqué Michael Caine pour son refus de « Acteurs buveurs ».

D’autres impliqués dans la cataracte de la critique ont été Quentin Tarantino, qu’il a défini comme quelqu’un « grandiloquent » et dit que David Bowie « Ce n’était pas particulièrement un bon acteur ». L’un de ceux qui ont le plus souffert des attaques a été Steven Seagal, défini comme quelqu’un « Aussi ridicule dans la vraie vie qu’il apparaît à l’écran ». La liste est longue avec des talents comme Daniel Day-Lewis, et dans une déclaration à Le grand problème noté que « Je n’entendrai probablement plus parler de certaines personnes, mais c’est comme ça ».

Le livre ne sera mis en vente qu’à la mi-janvier, et ils ne seront pas tous critiques. Sur ses pages, vous pouvez lire des éloges pour des chiffres tels que Alan Rickman, qu’il définit comme « L’un des hommes les plus doux, les plus gentils, les plus gentils et incroyablement intelligents que j’aie jamais connus ». Il a également noté Spike lee comme l’un des « Les meilleurs réalisateurs » et a bien parlé de Keanu préfet.

Succession, la série du moment

Avec des étapes à travers des productions telles que la saga de X Men et le film Un cœur brave, l’un des grands rôles que l’acteur a joué récemment était celui de Logan Roy au Succession. Il est l’un des entrepreneurs les plus puissants au monde, qui est en charge de l’entreprise Waystar-Royco mais que d’une bagarre avec son deuxième fils, Kendall, commença à voir son empire chanceler.

Les deux premières saisons sont terminées en HBO Max, où vous pourrez également retrouver les deux premiers épisodes du troisième volet. Ce dimanche, le troisième des neuf qui composeront l’émission actuelle sera lancé, entièrement consacré à la guerre entre père et fils pour voir qui prend le contrôle de cette entreprise de plusieurs millions de dollars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂