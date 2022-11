All American Saison 5 Épisode 5 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

La date de sortie de l’épisode 5 de la saison 5 de All American a été officiellement confirmée et après l’avoir appris, tous les fans de cette série de différentes régions sont curieux de savoir quand cet épisode devrait sortir. Après avoir regardé son épisode 4, les fans sont maintenant plus fous pour regarder cet épisode. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails comme la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 5 de All American, comment regarder cette série dans différentes régions, la liste des épisodes, les détails de la distribution, les spoilers et bien plus encore. Nous vous recommanderons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin.

All American est une émission télévisée dramatique sportive américaine populaire qui est regardée dans diverses régions. Cette série est créée par April Blair. Le spectacle est inspiré de la vie du joueur de football américain professionnel Spencer Paysinger avec Daniel Ezra dans le rôle principal. Lorsqu’un footballeur vedette du lycée de South Central est recruté pour jouer au lycée de Beverly Hills, deux mondes distincts entrent en collision.

Le premier épisode de cette émission est sorti en 2018, et en peu de temps, cette émission a réussi à attirer de nombreux publics réguliers. En raison de la popularité de cette émission, elle en est actuellement à sa quatrième saison et même l’émission est renouvelée pour sa cinquième saison. Actuellement, ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 5 de la saison 5 d’All American. Eh bien, ce nouvel épisode devrait sortir bientôt et vous n’aurez pas à attendre trop longtemps.

Date de sortie de l’épisode 5 de la saison 5 de All American

Maintenant, nous allons révéler ici la date de sortie de All American Season 5 Episode 5. Le nom de cet épisode est I Need Love et sa sortie est prévue pour le 14 novembre 2022. C’est l’épisode le plus attendu de cette saison et pour cette raison, les fans attendent cet épisode avec impatience. Ici, nous vous recommanderons à tous de marquer la date donnée et d’attendre sa sortie.

Liste des épisodes de la saison 5

Voici maintenant la liste de cette saison en cours.

Ludacrismes

Ne transpirez pas la technique

Me sentir

Refuser pour quoi

J’ai besoin d’amour

Spoilers

Ici, nous allons partager les spoilers du prochain épisode 5.

Olivia obtient l’aide de Billy pour trouver la pièce manquante à son article avant la date limite; JJ entraîne Spencer et Jordan dans un événement de speed dating de la fraternité de la Saint-Valentin ; Coop a l’occasion d’auditer un cours de droit.

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des acteurs principaux de cette série.

Daniel Ezra comme Spencer James

Bre-Z dans le rôle de Tamia « Coop » Cooper

Greta Onieogou comme Layla Keating

Samantha Logan comme Olivia Baker

Michael Evans Behling dans le rôle de Jordan Baker

Cody Christian comme Asher Adams

Karimah Westbrook comme Grace James

Monét Mazur comme Laura Fine-Baker

Taye Diggs comme Billy Baker

Jalyn Hall comme Dillon James

Chelsea Tavares comme Patience Robinson

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations sur la dernière date de sortie de l’épisode 5 de la saison 5 de All American, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder le deuxième épisode de cette nouvelle saison. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 5 de la saison 5 d’All American, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

