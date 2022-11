Ce Samsung d’il y a presque 3 ans est déjà mis à jour vers Android 13

Le Samsung Galaxy S10 Lite d’Allemagne et de Malaisie recevra Android 13 avec One UI 5.0 tout au long du mois de décembre.

Il y a quelques semaines, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android 13 sur ses terminaux, en commençant par ses fleurons actuels, les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra.

Depuis quelque temps, le géant coréen propose au moins 3 ans de mises à jour sur vos appareils mobiles et une bonne preuve qu’il tient sa promesse c’est qu’on vient d’apprendre qu’un de ses Galaxy S d’il y a presque 3 ans est déjà mis à jour vers Android 13.

Samsung met à jour le Galaxy S10 Lite vers la dernière version d’Android

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à sortir la mise à jour vers One UI 5.0 avec Android 13 sur le Samsung Galaxy S10 Lite.

Selon ces informations, le Samsung Galaxy S10 Lite d’Allemagne et de Malaisie devrait recevoir cette nouvelle version du logiciel tout au long du mois de décembrece qui donne à la marque coréenne un délai de près de deux mois pour tester en profondeur cette mise à jour et assurez-vous que ce nouveau firmware est sans bogue.

Cette mise à jour comprend toutes les nouveautés de One UI 5.0, parmi lesquelles il faut souligner nouvelles options de personnalisation de l’écran de verrouillage et la personnalisation des couleurs de Material You et améliore l’optimisation de l’appareil, comme cela s’est produit dans le Galaxy S22.

Bien sûr, il faut savoir que ce terminal ne fera pas partie du programme One UI 5.0 Beta car il a été lancé sur le marché avec Android 10 et non avec Android 9 comme le reste des terminaux de la série Galaxy S10 et donc est éligible pour recevoir Android 13.

Pour vérifier si vous avez déjà cette mise à jour disponible sur votre Samsung Galaxy S10 Lite, il vous suffit d’accéder à la rubrique Mise à jour logiciellequi se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Le Samsung Galaxy A le plus vendu de ces dernières années reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

Dans le cas où c’est le cas, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone vers la dernière version d’Android.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂