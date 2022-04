La saga de science-fiction emblématique et classique que vous pouvez voir dans Star +

Étoile+

La plateforme sœur de Disney+ dispose d’un large catalogue, avec plusieurs films hollywoodiens historiques. Parmi eux, il y a une franchise qui a eu son redémarrage deux fois au cours des 20 dernières années.

©IMDBCharlton Heston est le protagoniste de cette saga.

Contrairement aux marchés comme l’Amérique du Nord, Disney a décidé de scinder sa plateforme en deux diffusion et soumettre Disney+avec un contenu plus familier, et Étoile+, conçu pour des productions plus adultes. Des deux, c’est le dernier qui a mis le plus de temps à arriver, puisqu’il n’a atterri qu’en août de l’année dernière. Pourtant, l’attente en valait la peine : le catalogue de ce service est bien supérieur à celui de sa maison mère, avec un grand nombre de titres qui ressortaient principalement de ce qui était l’ancien. Renard du 20e siècle.

Parmi ces titres, on peut souligner l’apparition d’une saga de science-fiction iconique et classique. Il s’agit de La planète des singes, qui au cours des 20 dernières années a eu deux tentatives de redémarrage, la dernière étant la plus réussie. Le premier est sorti de la main de Tim Burton et resta inachevé, et le troisième commençait par Rupert Wyatt comme directeur et James Franco en tant que protagoniste, mais a trouvé sa meilleure voie en mettant l’accent sur César d’Andy Serkis et être dirigé par Matt Reeves.

Mais si ce que vous cherchez est de voir les films historiques qui ont façonné cette saga populaire inspirée de l’œuvre de Pierre Boullevous devez savoir que vous pouvez le trouver dans Étoile+. Le service de streaming propose 4 des 5 films qui composaient à l’origine la saga. Celui qui manque est la première des suites, fortement critiquée pour la façon dont elle a failli détruire la franchise.

Sur la plateforme, vous pouvez commencer par La planète des singes qui a joué Charlton Heston en 1968, chercher la suite sur le site d’un ami, puis reprendre la tournée de la franchise. Évadez-vous de la planète des singes (1971), Conquête de la planète des singes (1972) et Bataille pour la planète des singes (1973) sont les trois films qui complètent la saga. Parmi les 5 premiers films, Renard du 20e siècle il a rapporté environ 80 millions de dollars, ce qui n’est pas mal pour des films qui coûtent tous en moyenne 5 millions de dollars.

Qu’est-il arrivé à la suite de La Planète des singes

Bien qu’aux yeux d’aujourd’hui, il puisse être considéré comme un travail perturbateur et intéressant, le consensus est pratiquement absolu : Sous la planète des singes, la première des suites, a été un échec retentissant. Il se trouve que le film a beaucoup souffert tout au long de sa production. D’abord parce qu’il a eu plusieurs changements de scénariste jusqu’à ce qu’il trouve le définitif (Paul Dehn). Deuxièmement, parce qu’il a perdu sa figure principale, Charlton Heston, qui ne voulait pas faire de suite et quand ils l’ont convaincu, il a décidé de faire don de l’intégralité de son salaire. Et troisièmement, pour cette fin complètement anticlimatique, qui s’est terminée par la destruction de la Terre et a laissé la saga sous le choc, jusqu’à ce que don taylor a eu l’idée de Évadez-vous de la planète des singes et a relancé la franchise, disponible sur Étoile+.

