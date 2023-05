Aliens: Dark Descent – La bande-annonce du gameplay montre de nouveaux détails et explique les fonctionnalités

Extraterrestres : Descente sombre sortira dans quelques semaines et il y a maintenant une nouvelle bande-annonce de gameplay détaillée. Il donne un très bon aperçu des nombreuses fonctionnalités et possibilités du jeu, à quoi ressemble « Aliens: Dark Descent » en action et comment les systèmes interagissent.

Découvrez la bande-annonce de gameplay d’Aliens: Dark Descent

Quel est le problème? Aliens : Dark Descent le 20 juin sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et PC publié. Le jeu de stratégie en temps réel vous propulse, vous et une petite équipe, dans des environnements inhospitaliers, où vous l’affrontez avec le infâmes extraterrestres xénomorphes arrive à faire.

Voici à quoi cela ressemble : Un aperçu du gameplay fraîchement publié entre enfin un peu plus en détail après Aliens: Dark Descent sur Fête du jeu d’été 2022 annoncé avec une bande-annonce de révélation devenu.

Découvrez la bande-annonce :

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

comment ça se joue « Aliens : Dark Descent » continue dans son Campagne solo basée sur la tactique, la stratégie en temps réel, l’action et le ralenti. Vous devez prendre des décisions à la vitesse de l’éclair, mais vous pouvez également ralentir le temps en un clin d’œil. Le titre devrait donc s’adresser aux inconditionnels et aux moins expérimentés.

Ton Les soldats peuvent bénir leur temps de façon permanente ou périr de stress, vous devez donc en prendre bien soin. Cela peut aussi parfois retraite tactique signifie revenir plus tard mieux équipé. Vous pouvez promouvoir les membres de votre équipe, ce qui débloquera encore plus d’options et d’équipements.

Voici ce qui est inclus d’autre : Entre les missions, vous retournez à votre hub de vaisseau spatial appelé Potago. Là, vous pouvez, par exemple, une nouvelle technologie pour votre i5 classes de Marines au total développer – comment Lance-flammes, tourelles et beaucoup plus.

Aimez-vous la nouvelle bande-annonce de gameplay d’Aliens: Dark Descent ? Aimez-vous cette approche inhabituelle de la marque? Qu’espérez-vous du jeu ? Dites le nous dans les commentaires.