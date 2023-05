Kevin Feige et Jon Favreau sur le trading des premiers MCU "Moments de joie" Pour rire dans Iron Man

Il y a quinze ans, l’idée d’un film comme Avengers : Fin de partie n’était rien de plus qu’un rêve lointain. C’est alors que Marvel Studios a lancé un film intitulé Homme de fer, utilisant à peu près tout l’argent qu’ils avaient et courant sur un très mince espoir qu’ils pourraient faire quelque chose qui serait un succès raisonnable dans le monde des films de bandes dessinées. Au lieu de cela, ils ont créé le premier tremplin de ce qui allait devenir le plus grand univers interconnecté de films à avoir jamais frappé les cinémas.

Pour célébrer le 15e anniversaire d’Iron Man, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, et Homme de fer le réalisateur Jon Favreau s’est réuni pour se remémorer la sortie du premier film du MCU et a fini par expliquer à quel point il était important de proposer la «formule Marvel» et Favreau était toujours prêt à rire s’il «ne pouvait pas se faire applaudir» d’une scène particulière. Découvrez ce qu’ils ont dit ci-dessous:

Feige : Lorsque le public s’ouvre au rire, vous pouvez également vous faufiler dans l’émotion. Et je pense que c’est pourquoi nous parlons d’une formule Marvel. L’humour est une grande partie de cela parce que c’est ce que nous voulons aller voir dans les salles parce que nous obtenons des commentaires instantanés.

Favreau: Eh bien, vous venez plus du domaine de l’action, que je ne connaissais pas et nous essayions donc de recouper et de recouper ces scènes pour essayer d’obtenir une acclamation à la fin des coups de pied arrêtés et je ne pourrais jamais avoir envie d’acclamer . Vous seriez toujours comme si nous pouvions vraiment être applaudis et j’étais comme si je ne savais pas, mais je peux rire à la fin. Ainsi, vous pouvez parfois échanger et rire à la fin d’une séquence d’action. Qu’il s’agisse de la pulvérisation d’extincteur [Iron Man] ou lui tombant à travers la chose, ou s’écraser dans le sable.

Feige: Ce film en particulier trouve le juste équilibre entre se moquer et se moquer d’un moment, et aussi, et c’est ce pour quoi vous étiez si bons tous les deux, le prendre au sérieux. Nous avons ajouté des moments ringards mais [Robert Downey Jr.] savait comment les livrer.