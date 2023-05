La bande-annonce de No Hard Feelings Red Band révèle que Jennifer Lawrence a du mal à conclure l’affaire

Gagnant de l’Oscar Jennifer Lawrence se bat pour faire sortir le jeune Percy de sa coquille dans la dernière bande-annonce de la prochaine comédie risquée sur le passage à l’âge adulte, Pas d’émotions fortes. Publié avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Entertainment, les choses sont maintenant plus risquées que jamais alors que la nouvelle bande-annonce adopte l’approche Red Band et trouve Lawrence défonçant les portes et posant des questions sur les activités des adolescents modernes. Découvrez la bande-annonce de Red Band pour Pas d’émotions fortes dessous…





Avec Jennifer Lawrence (Livre de jeu Silver Linings, American Hustle) et Andrew Barth Feldman (High School Musical : La comédie musicale : La série), Pas d’émotions fortes se déroule à Montauk, New York, et suit Lawrence en tant que chauffeur Uber malchanceux, Maddie. Sur le point de perdre la maison de son enfance, Maddie découvre une offre d’emploi intrigante : de riches parents d’hélicoptères à la recherche de quelqu’un pour « sortir » avec leur fils introverti de 19 ans, Percy, avant qu’il ne parte pour l’université. En échange d’une Buick Regal, elle accepte de devenir la « petite amie » de leur fils et de l’aider à rejoindre la vie d’adulte. Mais, à sa grande surprise, Maddie découvre bientôt que le maladroit Percy n’est pas une chose sûre.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Réalisé par Gene Stupnitsky (Mauvais professeur, bons garçons) et d’un scénario écrit par Stupnitsky et John Phillips, Pas d’émotions fortes étoiles Jennifer Lawrence et Andrew Barth Feldman aux côtés de Matthew Broderick (Ferris Bueller’s Day Off, les producteurs), Laura Benanti (Life & Beth, The Late Show avec Stephen Colbert), Natalie Morales (Parcs et loisirs), Scott Mac Arthur (Les pierres précieuses vertueuses), Ebon Moss-Bachrach (L’ours), Hassan Minhaj (Le spectacle quotidien) et Kyle Mooney (Ours de Brigsby).

CONNEXES: L’absence de rancune est-elle la bonne façon pour Jennifer Lawrence de redémarrer sa carrière?





Pas de rancune est le « scénario le plus drôle » que Jennifer Lawrence ait jamais lu

Images Sony

L’intrigue derrière Pas d’émotions fortes est certainement quelque peu discutable, et beaucoup se demandent pourquoi un A-lister du calibre de Lawrence a été attiré par le projet de comédie torride. Eh bien, c’est probablement parce que le scénario est le « plus drôle » qu’elle ait jamais lu. « Gene m’a lu l’annonce Craigslist et je suis mort de rire », a expliqué Lawrence, ami de longue date du réalisateur Gene Stupnitsky. « Je pensais que c’était hilarant, mais il n’y avait pas de scénario ou quoi que ce soit. J’ai juste pensé qu’il avait une drôle d’idée. Et puis quelques années plus tard, il m’a remis le scénario le plus drôle que j’aie jamais lu de ma vie. »

Mais, publier un projet qui n’a aucun lien avec une propriété intellectuelle ou une franchise bien connue peut être risqué de nos jours. Quelque chose qui va double pour une comédie épicée. Et Lawrence et Stupnitsky sont bien conscients des obstacles impliqués. « Une sortie en salles ces jours-ci est, euh … » Lawrence a dit d’apporter Pas d’émotions fortes au grand écran. « C’est un test. Vous êtes testé publiquement et tout le monde sait si vous réussissez », a ajouté Stupnitsky à l’époque. « Mais », a poursuivi Lawrence, imperturbable face aux défis potentiels qui nous attendent, « je sens que nous faisons de notre mieux. »

Pas d’émotions fortes est prévu pour être publié aux États-Unis le 23 juin 2023 par Sony Pictures Releasing.