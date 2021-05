Aléatoire: les acheteurs de PS5 en Chine ont reçu cet insigne d’épinglette de trophée de platine

Covers & Co covers co Nous avons obtenu cet ensemble de couverture de couette de coton perkal 200TC - y compris les taies d’oreiller - Multicouleur

Cette couverture de couette fournit une bonne dose de puissance de fille dans votre chambre à coucher ! Les femmes de toutes formes et tailles constituent une partie spectaculaire et colorée du monde. Le dos est rose avec des points noirs. Cette housse de couette est faite de perkal en coton biologique certifié GOTS (200 TC). Cela signifie que le coton a été cultivé sans pesticides chimiques et que l’article est fabriqué dans de bonnes conditions de travail. Mieux pour votre peau, mieux pour la terre et mieux pour les travailleurs. Le coton biologique se sent merveilleusement doux et dure des années. Un choix durable ! Les couvertures de couette simples comprennent une taie d’oreiller de 60 x 70 cm et les housses de couette pour deux personnes sont conformes aux normes avec deux taies d’oreiller de 60 x 70 cm.