La star des garçons Karen Fukuhara taquine beaucoup de sang et de cœur dans la saison 3

Karen Fukuhara dit s’attendre à « beaucoup de sang » ainsi qu’à « beaucoup de cœur » dans la troisième saison à venir de la série de super-héros violents Les garçons. Depuis le début de la série à succès Amazon, Karen Fukuhara incarne le rôle de Kumiko, alias The Female. Bien que Kumiko soit complètement muette, elle est depuis devenue l’un des personnages les plus populaires de la série.

Parce que le rôle l’a rendue si populaire auprès des fans, Fukuhara a récemment reçu le prix IMDB Fan Favorite STARmeter Award à Identity Fest 2021. Dans son discours d’acceptation, qui peut être regardé ci-dessous, Fukuhara remercie les fans de l’avoir mise dans cette position. Elle rend également hommage aux autres acteurs d’Asie-américaine et des îles du Pacifique qui ont contribué à «ouvrir la voie à notre génération», nommant certains de ses favoris comme Ming-Na Wen, Ken Watanabe, Hiroyuki Sanada et Sandra Oh.

Parce que Karen Fukuhara travaille actuellement sur la troisième saison de Les garçons, elle a également abordé ce qui allait arriver dans la saison 3. Bien qu’elle ne puisse offrir aucune information spécifique, l’actrice de Kumiko a fourni cette petite allumeuse de ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans la troisième saison. Faisant écho aux commentaires précédents de la co-star Laz Alonso, Fukuhara suggère également que la nouvelle saison sera assez sanglante, même si elle semble suggérer qu’elle aura également un côté plus doux.

« Puis-je partager quelque chose d’amusant sur la prochaine saison de Les garçons? Je ne peux pas. J’aurais beaucoup d’ennuis si je partageais quoi que ce soit, mais … beaucoup de sang et beaucoup de cœur. «

Une interprétation satirique de la fiction de super-héros, Les garçons a été développé par Erip Kripke, inspiré de la série de bandes dessinées du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson. Il suit un groupe de justiciers dont le but est de garder les super-héros corrompus sous contrôle. Kumiko de Fukuhara fait partie de l’équipe aux côtés de Billy Butcher (Karl Urban), Hughie Campbell (Jack Quaid), Frenchie (Tomer Capon) et Mother’s Milk (Laz Alonso).

Du côté des super-héros, les plus grands adversaires des garçons seraient The Seven, une équipe de super-héros de type Justice League qui gardent leurs côtés sombres secrets du public. L’équipe est dirigée par Homelander (Antony Starr) et est également composée de Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T.Usher), The Deep (Chace Crawford), Black Noir (Nathan Mitchell) et Starlight ( Erin Moriarty). Aya Cash a rejoint le groupe en tant que Stormfront dans la saison 2, mais son avenir dans la série reste incertain suite aux événements de la finale de la saison 2.

La saison 3 amène la star de Supernatural Jensen Ackles pour jouer Soldier Boy, un personnage parodique de Captain America. Il a récemment révélé son nouveau look en tant que personnage dans une image des coulisses publiée en ligne. Kripke a laissé entendre que Soldier Boy serait encore plus ignoble que Homelander, donc nous pourrions très bien finir par le voir se battre avec Kumiko et les garçons dans la saison 3. Une date de sortie n’a pas encore été fixée, mais la série devrait revenir. sur Amazon Prime plus tard cette année. Cette nouvelle nous vient d’IMDb.

