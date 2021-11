Le mannequin Instagram Aída Victoria aide sa mère à s’échapper de prison selon une affaire judiciaire

Un modèle Instagram colombien nommé Aída Victoria Merlano, 21 ans, a aidé sa mère à s’évader de prison il y a quelques jours alors qu’elle était accompagnée par des gardiens lors d’une visite chez un dentiste.

Le plan semblable à un film d’action a été exécuté à l’aide d’une corde et d’un vélo d’évasion qui obligeait sa mère, Aída Merlano Rebolledo, à sortir de la fenêtre du troisième étage dans la rue en plein jour.

Aída Victoria Merlano risque la prison pour avoir aidé sa mère à s’évader de la prison de Bogota.

La femme de 40 ans était une ancienne sénatrice de Colombie, remportant les élections en 2019 avant de faire l’objet d’une enquête immédiate par les autorités pour irrégularités de campagne.

Ils ont découvert des preuves de fraude électorale, de corruption et de possession illégale d’armes, la condamnant pour ses crimes seulement 6 mois après sa victoire politique.

Elle a été condamnée à 15 ans de prison mais s’est échappée deux semaines plus tard avec l’aide de sa fille, inconnue à l’époque.

Merlano devait se rendre chez le dentiste à l’extérieur de la prison pour un rendez-vous et était accompagnée d’un chauffeur et d’un gardien qui l’ont laissée entrer seule dans la salle d’examen, attendant dans la salle d’attente.

Selon la preuve au procès, le dentiste l’a laissée seule dans la pièce assez longtemps pour lui permettre de descendre de la fenêtre à l’aide de la corde et de monter à l’arrière du véhicule de fuite.

Les spectateurs étaient stupéfaits et confus. Ils lui ont demandé si elle allait bien pendant qu’elle continuait son chemin, ne voulant pas rester assez longtemps pour se faire prendre.

Elle s’est ensuite enfuie au Venezuela, voisin de la Colombie, et a ensuite été capturée en janvier 2020.

La police a immédiatement considéré le dentiste, Javier Cely Barajas et Victoria comme des complices et les a accusés tous les deux d’avoir aidé à son évasion.

Selon le procureur, lorsque Merlano a quitté la prison le jour de l’évasion, elle n’avait pas les outils nécessaires pour s’échapper du cabinet du dentiste.

Ils allèguent que Victoria s’est rendue chez le dentiste ce jour-là et lui a donné les outils dont elle avait besoin pour « faciliter » l’évasion, et a même fourni un téléphone portable à sa mère.

Victoria a également impliqué son frère mineur dans le crime – puisqu’elle s’est rendue chez le dentiste avec lui et que les autorités soupçonnent que la corde provenait d’un sac à dos noir qu’il portait et qui n’avait pas été fouillé.

La famille a fait une scène au cabinet du dentiste jusqu’à ce que Victoria et son frère soient autorisés à entrer dans la salle d’examen pour voir leur mère.

Lorsque le gardien a été mis à la barre pour témoigner, elle a dit qu’elle avait commencé à se sentir mal et que quelque chose n’allait pas parce que la porte était fermée, mais qu’au moment où elle est entrée, il était trop tard.

« Je suis allée à la porte et je l’ai ouverte et Merlano Rebolledo n’était plus dans le bureau et la corde rouge pendait à la fenêtre », aurait-elle témoigné.

Victoria a été ouverte au sujet du procès à ses 2,5 millions d’abonnés sur Instagram, bien qu’elle ne puisse révéler aucun détail.

« Même si je me lève tous les jours en sachant que je peux aller en prison pendant 21 ans, je suis heureuse car j’ai la conviction que le bonheur est une décision que l’on prend tous les jours », a-t-elle déclaré dans une vidéo sur Instagram. « Soyez heureux aujourd’hui parce que vous ne savez pas ce qui se passera demain. »

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.