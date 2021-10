Ape Escape : un fan a créé une version du jeu sur PS5

Sony ne semble pas pressé de ramener Ape Escape, n’est-ce pas ? L’une des franchises classiques de la société, elle est appréciée des fans d’un certain âge. Il a sans doute été remplacé ces jours-ci par Astro Bot, un personnage qui s’est avéré très populaire avec Astro’s Playroom de PlayStation 5, mais l’espoir qu’Ape Escape revienne est clairement toujours là.

Nous disons « clairement », car l’un de ces fans nous a présenté un « remake » jouable d’Ape Escape. Si Sony ne le fait pas, faites-le vous-même, n’est-ce pas ?

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il s’agit d’une recréation de la toute première étape d’Ape Escape 1, dans laquelle vous devez capturer trois singes échappés dans un petit niveau. Il a été reconstruit dans Unreal Engine 4, et bien qu’il ne soit pas aussi raffiné que l’article authentique le serait, cela aiguise certainement notre appétit pour un renouveau de la série. Imaginez un remake PS5 à part entière, ou même une version PSVR de l’idée.

C’est le travail d’un fan du nom de Yahya Danboos, et vous pouvez télécharger et jouer au niveau par vous-même via cette page itch.io. Que pensez-vous de cette démo faite par des fans ? Aimeriez-vous voir Ape Escape revenir ? Prenez vos filets dans la section commentaires ci-dessous.