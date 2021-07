Filles mignonnes d’anime que nous adorons tous !!

Pour la plupart, l’anime est devenu la dernière expérience à regarder. L’une des nombreuses joies de votre journée est de voir vos héros vivre des aventures passionnantes dans chaque épisode. Vous remarquerez également qu’un nombre croissant de personnes sont attirées par les représentations animées de personnages féminins.

La majorité de ces anime girl représentent des caractéristiques de la vie réelle que les gens aiment regarder. Les filles de ces dessins animés ont des corps qui sont courbés pour ressembler à de vraies femmes. Sailor Moon est un exemple de spectacle avec des personnages féminins de toutes tailles et formes. Cela étant dit, nous sommes de retour avec une liste de quelques-unes des jolies filles animées pour vous.

Elizabeth Liones (De Nanatsu No Taizai)

Elizabeth fait partie des jolies filles animées avec une forme maigre mais sinueuse, une grosse poitrine et une taille normale. Son teint est assez pâle et elle a d’énormes yeux bleu clair qui peuvent devenir orangés au fur et à mesure qu’elle gagne un triskel et de beaux cheveux argentés qui atteignent sa taille.

Violet Evergarden (De Violet Evergarden)

Violet est caractérisée comme une fille anime beaucoup plus mignonne et une charmante jeune femme, ayant des yeux bleu clair, une peau claire et un corps mince, presque de beauté comme une poupée. Son apparence féminine est bien connue. Violet a été découvert par l’officier de marine Dietfried Bougainvillea alors qu’il était un enfant abandonné et non identifié sur un atoll.

Nami (D’une seule pièce)

Nami est une jeune femme mince aux yeux marrons et aux cheveux orange qui est une jolie fille animée de corpulence moyenne. La majorité des gens pensent qu’elle est attirante, voire époustouflante. Elle a un tatouage bleu sur le thème du mikan sur son omoplate, ainsi que des moulinets partout où elle avait une marque pour faire partie du gang d’Arlong.

Mikasa Ackerman (De Shingeki no Kyojin)

Mikasa semble faire partie des jolies filles animées qui sont plutôt grandes, fortes physiquement et sculptées, avec des muscles le long de ses avant-bras, de ses jambes et de ses abdominaux. Elle a la peau pâle, les yeux gris et les cheveux noirs indisciplinés qu’elle portait bien avant de les couper jusqu’au menton.

Lucy heartfilia (De Fairy Tail)

Lucy fait également partie de notre liste de jolies filles animées ayant des yeux marrons ainsi que des cheveux blonds mi-longs qui seraient normalement attachés en une courte queue de cheval sur un côté de sa tête, la plupart du temps, le reste de ses cheveux étant laissé libre.

Zéro deux (Chéri dans le Franxxx)

Zero Two avait la peau claire quand il était enfant. Elle a été la fille la plus longue de l’équipe et parfois même plus grande que la plupart des gars; c’est un personnage féminin mignon d’Anime et a une forme mince et athlétique.

Elle portait ses cheveux roses jusqu’à sa taille, avec une frange droite sur son front, des cornes écarlates sur la tête, ainsi qu’une bande de limitation blanche placée au-dessus de ses cornes.

Erza Écarlate (De Fairy Tail)

Erza est une belle jeune femme aux cheveux roux et aux yeux marrons. Elle s’est endommagée l’œil droit lorsqu’elle était enfant et porte maintenant une prothèse conçue par Porlyusica. Lucy Heartfilia a qualifié son physique mince et sensuel de « merveilleux ».

Bulma (de Dragon Ball)

Bulma a modifié son apparence plus que presque tous les autres personnages de la série, avec un total de 18 coiffures. Ses cheveux sont teintés de violet, bleu ou turquoise selon son look. Adolescente, elle avait les cheveux mi-longs.

Tatsumaki (De One Punch Man)

Tatsumaki est une petite femme qui est parfois confondue avec quelqu’un de beaucoup plus jeune qu’elle. Ses cheveux verts sont bouclés aux extrémités, même si elle a un visage d’adolescente avec des yeux vert émeraude. Elle est vêtue d’une robe noire manifeste à manches longues ainsi que de quatre ouvertures de jambe hautes pour mettre en valeur ses jambes, ainsi que de chaussures noires à talons bas. Elle est parfois représentée dans le style de bande dessinée simple de ONE.

Sinon (De Sword Art Online)

Shino présente des cheveux fins noués en minuscules rubans le long des bords de son visage, également avec un dos coupé court, identique à ses deux avatars de jeu VRMMO. Shino a les cheveux noirs dans la vie de tous les jours, contrastant avec ses avatars. Elle porte également une paire de lunettes de forme ovale avec un demi-cercle. Son teint est pâle, cependant, ses yeux sont sombres.

Émilie (De Re : Zéro)

Emilia est une superbe demi-elfe ayant de longs cheveux argentés ainsi que des yeux violet foncé. Elle est vêtue de blanc et de violet et a un motif floral dans ses cheveux. Elle a façonné ses cheveux de plusieurs manières tout au long du spectacle. Emilia portait une paire de vêtements différente avec à peu près la même couleur spécifique lorsqu’elle était jeune mais résidait toujours dans la forêt d’Elior.

Nezuko (De Kimetsu no Yaiba)

Nezuko Kamado est la sœur cadette de Tanjiro Kamado et l’une des deux survivantes de la famille Kamado. Muzan Kibutsuji l’a convertie en démon après avoir été agressée en tant qu’humaine.

C’est tout à propos d’adorables waifus. La liste sera mise à jour avec l’introduction de plus d’animes. D’ici là, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.