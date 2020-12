Le mari de Cassie: Qui est Alex Fine?

La chanteuse Cassie a épousé Alex Fine le 28 août 2019 et le couple a accueilli leur premier enfant ensemble en décembre de la même année.

Près d’un an après avoir accueilli leur fille, Cassie a révélé qu’elle était enceinte du deuxième enfant du couple dans une adorable annonce sur Instagram.

« Bientôt … », elle a sous-titré un montage vidéo de sa petite fille touchant sa bosse de bébé pendant une échographie.

Cassie et Alex Fine ont eu une romance éclair, et étant donné la nouvelle qu’ils attendent leur deuxième enfant ensemble, nous sommes curieux d’en savoir plus sur leur relation.

Qui est le mari de Cassie, Alex Fine?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Alex Fine, y compris des détails adorables sur leur relation.

La paire a été liée pour la première fois en décembre 2018.

Des photos de Cassie avec l’entraîneur de célébrités Alex Fine sont apparues pour la première fois en décembre 2018 sur une photo Instagram de la fête d’anniversaire de Cassie.

Et Fine n’était pas n’importe quel invité – il embrassait la fille d’anniversaire!

C’est un athlète.

Fine est originaire de l’Ohio mais s’est dirigée vers le Michigan pour l’université.

Il était sur la liste de football de la Central Michigan University, bien qu’il ne soit jamais sorti du banc. Il a quitté l’école en 2015.

Alex Fine a réalisé que sa véritable vocation était de déménager à Hollywood et de devenir entraîneur.

Quand Fine était sur le point d’obtenir son diplôme, il a regardé le film Tireur d’élite américain et a noté à quel point Bradley Cooper avait réussi à jouer le rôle.

Il était curieux de savoir qui avait formé l’acteur, alors il s’est mis à trouver plus de détails.

Finalement, il a découvert et contacté l’entraîneur de Los Angeles CT Fletcher et s’est envolé pour Hollywood pour un entretien d’embauche avec lui.

Fletcher lui a proposé un emploi dès le lendemain. La mère de Fine était bouleversée par son abandon de l’école quelques semaines seulement avant l’obtention de son diplôme, mais la formation s’est avérée être sa véritable vocation.

Il s’entraîne pour de nombreuses émissions de télévision à succès, y compris le Riverdale jeter.

Beaux trains la plupart des acteurs de Riverdale. Il a commencé à travailler avec Mark Consuelos en 2015, et d’autres membres de la distribution voulaient qu’il les forme également.

Mais former des acteurs avec un grand nombre de fans a ses inconvénients. Fine dit que son numéro de téléphone est facile à trouver, donc son téléphone va exploser s’il y a un indice qu’il a un Riverdale membre de la distribution.

«J’éteins simplement mon téléphone parce que ce sera comme 500 appels téléphoniques, et je répondrai à un en pensant que c’est fini, puis ce sera comme, ‘Salut, est-ce que KJ est là?’ Et parfois je ne dis rien, ou je le laisse répondre au téléphone et il parlera avec un accent américain et ils n’auront aucune idée, comme une blague », dit-il.

L’article continue ci-dessous

Fine ne forme pas seulement des acteurs – il forme également des athlètes.

Fine forme également des athlètes, ce qui comporte sa propre marque de risque. Justin Pugh des Giants de New York lui a parié qu’il ne pouvait pas monter un taureau.

«Je pensais que je pouvais le faire et il ne l’a pas fait. Je n’avais jamais monté à cheval auparavant. C’est assez paisible lorsque vous êtes assis sur le taureau … jusqu’à ce que vous soyez résisté », dit-il. Fine participe maintenant à des rodéos.

Alex Fine a d’autres projets pour sa carrière en plus de la formation.

Fine ne pense pas que l’entraînement soit la dernière chose qu’il fera jamais. Il se rend compte que c’est une carrière pour le moment, pas pour toujours, en disant qu’il espère faire la transition vers le cinéma par la suite.

« Je veux voyager, [and] faire des films, des émissions de télévision et des documentaires qui sont importants pour moi », a-t-il déclaré.

Alex Fine a épousé Cassie en août 2019.

Jusqu’à récemment, en ce qui concerne sa relation avec Cassie, on ne savait pas grand-chose à leur sujet à part ce baiser passionné. Cependant, Fine et son amoureuse, Cassie, ont récemment officialisé les choses.

Le couple s’est marié le 28 août 2019.

Cassie et Fine ont accueilli leur premier enfant en décembre.

Le mariage du couple n’est pas la seule bonne nouvelle qu’ils ont récemment célébrée.

Alex Fine et Cassie ont également accueilli une petite fille le 9 décembre 2019. Ils ont nommé leur fille Frankie, l’un des noms les plus mignons que nous ayons entendus depuis un moment!

Fine et Cassie avaient déjà publié une déclaration en juin 2019 exprimant leur enthousiasme à devenir de nouveaux parents. Ils ont noté qu’ils « ne pourraient pas être plus excités et heureux que cette petite fille entre dans nos vies. Nous sommes tellement bénis. »

Le 10 décembre, Cassie a révélé que leur famille s’agrandissait d’un de plus.

La chanteuse a révélé la nouvelle sur Instagram et les fans ne pouvaient pas en avoir assez de sa précieuse annonce.

« Une si belle famille, je suis tellement fière de toi Cassie que tu as trouvé ta joie pour toujours », a écrit un fan sur Instagram.

Un autre fan a dit: « Félicitations Omg Cassie, tu mérites d’être heureuse. »

Félicitations à l’heureux couple!

Rebecca Kuschmider écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu à Ravi, Babble, Maman effrayante, The Mid, Livre rouge en ligne et The Broad Side. Elle est la créatrice du blog Stay at Home Pundit et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.