«  Sword Art Online: Le film – L’air de la nuit sans étoiles  » ouvrira en 2021

Il semble que l’adaptation animée de Sword Art Online: Progressive sera un long métrage qui sortira dans le courant de 2021 selon un nouveau rapport.

Plus tôt cet automne, il a été annoncé qu’un nouveau Art de l’épée en ligne l’anime serait publié dans le futur basé sur Sword Art Online: Progressif, une interprétation alternative du temps de Kirito et Asuna dans le monde d’Aincrad. Il a maintenant été révélé que cet anime sera un long métrage intitulé Sword Art Online: Le film – L’Aria de la nuit sans étoiles et qu’il sortira dans le courant de 2021.

Une nouvelle bande-annonce a été révélée avec cette annonce:

Et il y a aussi cette magnifique nouvelle affiche taquinant l’arrivée du film l’année prochaine:

L’histoire de Sword Art Online: Progressif se résume comme suit:

«Il n’y a aucun moyen de battre ce match. La seule différence est quand et où vous mourez… »

Un mois s’est écoulé depuis le début du match mortel d’Akihiko Kayaba et le nombre de corps continue d’augmenter. Deux mille joueurs sont déjà morts. Kirito et Asuna sont deux personnes très différentes, mais ils désirent tous deux se battre seuls. Néanmoins, ils se retrouvent rassemblés pour faire face à des défis à la fois intérieurs et extérieurs. Étant donné que tout le monde virtuel dans lequel ils vivent maintenant a été créé comme un piège à mort, les joueurs survivants de Sword Art Online commencent à être désespérés, et le désespoir les rend dangereux pour les solitaires comme Kirito et Asuna. Comme il devient clair que la solitude équivaut au suicide, les deux pourront-ils surmonter leurs différences pour trouver la force de croire l’un en l’autre et, ce faisant, survivre? Sword Art Online: Progressive est une nouvelle version du conte Sword Art Online qui commence au début de l’aventure épique de Kirito et Asuna – au tout premier niveau du monde mortel d’Aincrad!

Sword Art Online: Le film – L’Aria de la nuit sans étoiles devrait arriver en 2021, on ne sait pas pour l’instant quand ce film pourrait sortir en Amérique du Nord.