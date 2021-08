Une femme transgenre dépense 45 000 € pour obtenir le visage dont elle a toujours rêvé

Se regarder dans le miroir chaque matin équivalait à un cauchemar. Stef Sanjati, une femme transgenre de 24 ans originaire de Toronto, avait l’habitude de passer jusqu’à cinq heures par jour à se maquiller pour obtenir le look qu’elle souhaitait.

« Pour moi, se réveiller et se regarder dans le miroir, c’est comme appuyer sur reset sur votre jeu préféré tous les jours. Perdre tout progrès, reculer, ne jamais atteindre votre potentiel », a-t-elle déclaré.

Voulant un visage plus féminin, Sanjati a finalement décidé de passer sous le couteau en 2016, partageant ses photos et vidéos graphiques d’elle avant et après sa transformation.

« C’est incroyablement frustrant de ne pas voir ce que vous voyez dans votre tête dans le miroir… Je ne pense pas avoir téléchargé une photo intacte depuis avant de commencer ma transition – je me mords et me borde le visage, réduisant ma mâchoire ici, en élargissant ma joue là-bas… le tout dans le but de ressembler davantage à ce que nous percevons comme féminin. »

Sa chirurgie de féminisation faciale a coûté 45 000 dollars canadiens, dont elle a obtenu une partie via sa page GoFundMe. À l’avenir, elle prévoit de subir une chirurgie de réalignement sexuel, dont le coût varie en fonction de la personne.

Se sentant extrêmement frustrée par son apparence, Sanjati a déclaré qu’en plus de sa longue routine de maquillage, elle passerait également des heures à retoucher ses photos pour qu’elles soient comme elle le voulait.

Après sa chirurgie plastique en décembre 2016, elle a déclaré qu’elle se sentait heureuse de la façon dont tout s’était passé et souffrait peu. Elle a envoyé des photos, en partie pour tenir plus d’un millier de personnes qui ont fait un don sur sa page GoFundMe au courant de ses progrès.

Grâce à la page, elle a en fait collecté 32 000 € au total, ce qui a couvert la majorité des coûts.

En parlant de sa chirurgie, Sanjati a déclaré: « Suivre le FFS et le SRS améliorerait considérablement ma santé mentale … ​​J’aimerais partager l’expérience avec vous tous afin que les gens puissent en apprendre davantage sur les chirurgies de confirmation du genre et ce qu’elles signifient pour les personnes transgenres. . »

Sanjati souffre également d’une maladie génétique appelée syndrome de Waardenburg, dont elle a parlé en 2018. La maladie a causé une surdité à l’oreille gauche, des mutations osseuses sur son visage, des yeux très bleus qui sont plus éloignés l’un de l’autre et une pigmentation de la peau et des cheveux.

Elle a révélé qu’elle serait souvent victime d’intimidation à l’école pour cela.

En 2015, Sanjati a réalisé une vidéo YouTube sur son visage et le syndrome de Waardenburg. Elle a fait la vidéo parce qu’elle avait senti que le syndrome n’était pas vraiment discuté dans les médias auparavant. Il est devenu viral et compte maintenant plus de neuf millions de vues.

Sanjati a déclaré: « Je suis très reconnaissant pour cette vidéo. Elle m’a donné mon public. »

Elle a maintenant appris à aimer les traits qui accompagnent le syndrome et s’est même assurée que son chirurgien plasticien ne les modifierait pas du tout: « J’ai été très précis avec mon chirurgien pour ne modifier aucune de mes caractéristiques du syndrome de Waardenburg. »

Pour Sanjati, la chirurgie plastique n’a pas seulement consisté à être belle, c’est aussi un moyen pour elle de se sentir à l’aise dans sa peau.

Elle a révélé: « Ces chirurgies consistent à vous sentir comme vous, tous les jours, lorsque vous vous réveillez le matin – avant de serrer, de tirer et de couvrir chaque centimètre de votre corps avec des body shapers, du ruban adhésif et des produits cosmétiques. Il s’agit de vous reconnaître. dans le miroir et avoir l’impression de vivre dehors est possible, et pas quelque chose à redouter. »

Parfois, nous avons besoin de demander de l’aide pour atteindre nos objectifs. Et dans ce cas, Sanjati a probablement obtenu plus d’aide qu’elle ne l’avait prévu.

Emelyne est une écrivaine qui se concentre sur les voyages, la culture et les achats en ligne. Elle a été présentée sur MSN, Huffington Post, et plus encore. Suivez son blog Lives Abroad.