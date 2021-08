Soapbox : Où est ma version PS5 de Red Dead Redemption 2, Rockstar ?

Rockstar Games serait actuellement sur une lancée avec des remasters, car la réédition confirmée de Grand Theft Auto V pour PlayStation 5 serait rejointe par un trio de titres GTA remasterisés de l’ère PS2 à la fin de l’année. . Si ce package se vend bien – et soyons honnêtes ici, il le fera absolument – ​​alors le développeur se tournera soi-disant vers l’épopée PS3 Red Dead Redemption. Et malgré tout ce que je me dis que je ne le ferai pas, je vais plus que probablement ramasser les trois et les jouer jusqu’à la fin. Je ne rejoue pas aux jeux, mais j’adore un remaster. Cependant, la spéculation implique que ce que je veux le plus de Rockstar Games en ce moment, c’est dans au moins quelques années, si jamais cela doit arriver. Tout ce que je veux, c’est une version PS5 de Red Dead Redemption 2.

Vous voyez, même si j’ai classé l’original PS4 comme mon deuxième jeu préféré de 2018, je n’ai toujours pas l’impression d’avoir eu la même expérience que ceux qui l’ont le plus aimé. À l’époque, les discussions sur la nécessité de se perdre dans le Far West me rebutaient plus qu’autre chose. J’éviterais activement de jouer au jeu pendant des tronçons à la fois parce que je savais que j’avais besoin d’au moins une poignée d’heures de libre pour vraiment m’imprégner de l’atmosphère et vivre la vie d’Arthur Morgan. J’avais lu des histoires d’autres joueurs faisant un effort supplémentaire et jouant le rôle du cow-boy ; s’assurant qu’il mangeait toujours trois repas par jour, dormait aux bonnes heures et abandonnait complètement l’idée de voyager rapidement. Il y a trois ans, j’ai foiré mon nez en y pensant. Aujourd’hui, cependant, je ne peux pas penser à quelque chose de plus cool.

Je sais comment se termine Red Dead Redemption 2, mais tout ce qui y mène est un peu flou à ce stade. Je me souviens que Micah est la pire personne de tous les temps, et c’est à peu près tout. À cause de cela, j’ai eu envie de retourner à l’âge des cow-boys et des Indiens depuis un certain temps maintenant. Lors de ma deuxième partie, je serais sûr de tirer un Fallout et d’explorer le monde beaucoup plus, en essayant de tomber sur des personnages encore plus étranges en cours de route et de jouer le rôle du protagoniste Morgan.

Ce qui est amusant, c’est que je pourrais commencer à le faire maintenant si je le voulais. Ma copie PS4 de Red Dead Redemption 2 est assise sur mon étagère de l’autre côté de la pièce à partir de laquelle j’écris cette Soapbox. C’est juste là, en attente d’être joué – après une longue installation sur mon système PS5 – mais il y a quelque chose qui m’arrête.

Je veux jouer à la meilleure version possible du jeu si je dois revenir, et bien, je n’obtiens pas cela sur PS5 via la rétrocompatibilité. Lorsque Rockstar Games a publié la version PC, cela a démontré à quel point Red Dead Redemption 2 pouvait vraiment ressembler et fonctionner. Une version PS5 native fonctionnant à 60 images par seconde qui tire parti des performances accrues et des visuels sonne comme ma tasse de thé ; ajoutez également une nouvelle liste de trophées et j’attends déjà le coût de la mise à niveau.

Donc, quand je lutterai inévitablement avec les commandes du remasterisation de Grand Theft Auto: San Andreas PS5 plus tard cette année, dans le fond de ma tête, je penserai à Arthur Morgan. Cela aurait pu être vous, bon monsieur. Allez Rockstar Games : obtenez Red Dead Redemption 2 à son meilleur sur PS5.

Souhaitez-vous vous aussi voir Red Dead Redemption 2 mis à niveau sur PS5 ? Lancez une pétition dans les commentaires ci-dessous.