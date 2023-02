La date de début du tournage de Deadpool 3 révélée dans les derniers détails de production

Un rapport récent a révélé la date et le lieu de début du tournage de Deadpool 3, qui met en vedette Ryan Reynolds et Hugh Jackman.

Dead Pool 3 est l’un des films de super-héros les plus attendus des prochaines années, et des détails sur sa production ont commencé à faire surface. Selon un rapport de Midgard Times, la pré-production du film a déjà commencé et le tournage devrait commencer le 22 mai aux Pinewood Studios de Londres et de Vancouver. Ryan Reynolds est sur le point de reprendre son rôle de Merc With a Mouth, et la représentation emblématique de Wolverine par Hugh Jackman est confirmée pour faire ses débuts en MCU dans le film. Cette nouvelle est passionnante pour les fans de Marvel, car Jackman a précédemment joué le personnage dans le X Men franchise cinématographique.





Dead Pool 3 sera la première apparition de Merc With a Mouth dans l’univers cinématographique Marvel, ce qui constitue une étape importante pour le personnage et la franchise. Selon le rapport, l’intrigue pour Dead Pool 3 implique « Deadpool utilisant la machine à voyager dans le temps de Cable pour voyager dans le futur pour empêcher Wolverine de mourir. Logan ne sait pas qui est ce type et veut qu’il parte, mais l’utilisation d’une machine à voyager dans le temps et l’évolution de l’histoire les placent sur le radar de TVA. » La TVA a été introduite dans le Loki série et son inclusion dans Dead Pool 3 suggère que le film explorera plus en détail le concept de voyage dans le temps. Owen Wilson, qui a joué Mobius M. Mobius dans Loki, ferait partie de la Dead Pool 3 jeter.

Kevin Feige réfléchit sur le voyage avec Hugh Jackman et anticipe son retour

Renard du 20e siècle

Après des années de spéculation, il a finalement été confirmé que Hugh Jackman reprendrait le rôle de Wolverine dans le prochain Dead Pool 3. Le personnage populaire a été un incontournable de la X Men franchise de films, et la représentation du personnage par Jackman est considérée par beaucoup comme définitive. Les fans réclament son retour depuis qu’il a pris sa retraite du rôle après le film de 2017 Loganet la nouvelle de son retour a été accueillie avec enthousiasme et anticipation.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Kevin Feige a exprimé ses sentiments sentimentaux à propos de son travail précédent sur un X Men film où il a eu l’occasion de travailler avec Hugh Jackman. Kevin a mentionné qu’il est étonnant de voir comment les choses ont évolué au fil des ans, en particulier avec le retour de Hugh Jackman pour le premier R-rated. Dead Pool film dans l’univers cinématographique Marvel (MCU).

« C’est incroyable. Et nous avons Hugh Jackman qui revient pour notre premier film Deadpool au sein du MCU. C’est notre premier film classé R. Le retour de Hugh est incroyable. Pour moi, personnellement, c’est là que j’ai commencé. Je souvenez-vous assis derrière la caméra – bien derrière la caméra – lors de son audition pour le film. C’était sa première audition sur le plateau, et il s’est envolé pour Toronto pour faire une lecture avec Anna Paquin. Pour lui, et pour moi, et je pense que pour tous les fans de Marvel, c’est incroyable ce qui s’est passé au cours de ces 23 années. C’est très complet de le faire revenir dans ce nouveau film Deadpool.

Le voyage émotionnel dans lequel le retour de Jackman en tant que Wolverine entraînera le public sera certainement un argument de vente majeur pour Dead Pool 3. Les deux personnages ont une longue histoire dans les bandes dessinées et leur chimie à l’écran dans les précédents X Men les films ont été un moment fort pour de nombreux fans. Le fait qu’ils fassent équipe dans un film classé R promet d’être une expérience passionnante et émouvante.