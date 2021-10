Adele confirme enfin son retour à la musique la semaine prochaine

Les fans d’Adele attendent depuis six ans que la chanteuse présente du nouveau matériel musical, et il semble que le moment soit enfin venu d’annoncer via leurs réseaux sociaux l’arrivée de « Easy On Me », un nouveau single qui sera disponible à partir de Vendredi 15 octobre.

Adele a sorti « 25 » en 2015, le troisième album studio de sa carrière musicale et à ce jour le dernier de son répertoire. Au cours du week-end dernier, il a commencé à spéculer que la chanteuse préparerait le terrain pour l’arrivée d’un album qui pourrait s’intituler « 30 », ce qui n’a pour l’instant pas été confirmé par ses représentants.

Parallèlement au titre et à la date d’arrivée de ce nouveau single, Adele a partagé un teaser de seulement 21 secondes sur ses réseaux sociaux. Avec une photographie en noir et blanc, on peut voir le chanteur conduire sur une route de campagne. Lorsque vous mettez une vieille cassette dans la chaîne stéréo, une douce mélodie de piano commence à jouer, tandis que des partitions commencent à émerger du coffre et dans le vent.

Au cours d’hier, en dehors de la grande panne subie par les serveurs Facebook, Instagram et WhatsApp, Adele s’est fait remarquer en répondant à une publication que Twitter a faite lors de cet événement insolite en saluant ses utilisateurs, en répondant « Bonjour les bébés », au compte officiel de le réseau social, qui anticipe une reprise constante d’activité dans leurs réseaux.

Les spéculations sur le retour d’Adele ont commencé la semaine dernière, lorsque de grands panneaux d’affichage ont commencé à apparaître sur des panneaux d’affichage portant le numéro 30 dans les grandes villes du monde telles que Londres, New York, Berlin, Dublin ou Paris, qui ont été rapidement liés à la promesse que le chanteur en octobre 2020 lors de son apparition dans « Saturday Night Live ».

L’interprète de « Someone Like You » a souligné qu’elle travaillait déjà sur son nouvel album, qui pourrait sortir d’ici « la fin de l’année prochaine » (2021). Il a récemment été spéculé que Taylor Swift a collaboré avec Adele sur un chanson pour « Red (Taylor’s Version) » et que la raison du changement de sa sortie du 19 au 12 novembre n’est pas pour entrer en collision avec l’album du chanteur britannique, bien que cela n’ait pas été confirmé.