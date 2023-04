Des relations avec des célébrités qui ont commencé par un scandale majeur

Par Jessica Smith

Rien à Hollywood n’est plus juteux qu’un scandale, et les célébrités nous donnent beaucoup de choses à raconter.

De nombreux couples aujourd’hui disparus vivent des scandales humiliants lors de rencontres, comme Kim Kardashian et Reggie Bush qui ont traversé un scandale de sextape; Justin Bieber et Selena Gomez, qui ont traité l’accusation de Bieber d’avoir mis une fan enceinte, ou Miley Cyrus et Liam Hemsworth, qui ont dû faire face à la presse négative sur l’utilisation de la salvia par Cyrus.

Beaucoup d’entre nous peuvent être confrontés à des problèmes similaires à plus petite échelle, mais il peut toujours être exaltant et profondément attristant de voir nos stars préférées nous laisser tomber de cette manière. Cependant, parfois, les couples de célébrités commencent leur vie amoureuse sous ce genre d’examen minutieux.

Bien que toutes les affaires de célébrités ne fonctionnent pas, certaines s’épanouissent dans des relations durables.

Voici 6 relations avec des célébrités qui ont commencé par un scandale majeur :

1. Brad Pitt et Angelina Jolie

Après avoir été marié à la belle Jennifer Aniston pendant cinq ans, la relation entre Brad Pitt et Aniston a commencé à échouer lorsqu’il a avoué son amour pour Angelina Jolie. Pitt et Jolie avaient travaillé ensemble sur le tournage de M. et Mme Smith en tant que couple d’espions sexy, et ils ont pris leur romance à l’écran hors écran – même si Pitt était toujours marié à Aniston. Le couple humanitaire s’est séparé depuis, mais ils partagent six enfants ensemble.

2. LeAnn Rimes et Eddie Cibrian

Ces deux stars se sont rencontrées sur le tournage de Northern Lights, où la relation de leurs personnages s’est transformée en une affaire du monde réel qui a mis fin à leurs deux mariages.

Alors que LeAnn Rimes et son ex-mari Dean Sheremet affirmaient se séparer avec l’intention de rester des amis aimants, l’ex d’Eddie Cibrian n’avait que des choses négatives à dire sur lui. Rimes et Cibrian sont maintenant mariés et heureux.

3. Richie Sambora et Denise Richards

Ce fut un triangle amoureux scandaleux qui a coûté une amitié à Denise Richards mais lui a valu un nouvel homme.

Richie Sambora a été marié à Heather Locklear pendant 12 ans avant que les choses ne commencent à se gâter entre eux. Richards a encouragé son bon ami Locklear à demander le divorce, et malgré le code des filles, Sambora et Richards ont été surpris en train de s’embrasser comme des adolescents quelques semaines plus tard.

Cette romance apparemment interdite a également obligé Sambora et Richards à gérer leurs propres divorces assez compliqués. Il semble que les deux se méritaient, mais leur relation a finalement pris fin également.

4. Tori Spelling et Dean McDermott

Tori Spelling et Dean McDermott sont tombés amoureux sur le tournage du film Lifetime Mind Over Murder malgré le fait qu’ils étaient tous les deux mariés.

Les deux se sont rapidement séparés de leurs conjoints. Avant que l’un ou l’autre ne soit légalement divorcé, ils ont décidé d’annoncer leurs fiançailles.

Les deux se sont mariés un mois seulement après la finalisation du divorce de Spelling et ils sont mariés depuis 2006. Ils ont cinq enfants ensemble.

5. Jesse James et Kat Von D

Jesse James et Sandra Bullock étaient mariés depuis cinq ans et venaient d’adopter un fils ensemble lorsque des rumeurs ont commencé sur l’infidélité de James.

Après confirmation de nombreuses affaires, Bullock a demandé le divorce et a décidé d’élever son fils en tant que parent célibataire. Peu de temps après, James a commencé à sortir avec le tatoueur Kat Von D.

Les deux sont allés jusqu’aux fiançailles, mais ils n’ont jamais atteint le jour de leur mariage.

6. Blake Lively et Ryan Reynolds

Bien que les deux ne se soient pas rencontrés immédiatement après la rupture de Ryan Reynolds avec sa femme Scarlett Johansson, on pense que Blake Lively a été un facteur qui a conduit à leur séparation.

Considérant que leur mariage semblait se dérouler sans heurts, leur annonce de divorce était surprenante.

Reynolds semble avoir sauté d’une relation sérieuse à une autre, mais le couple est marié depuis 2012 et partage quatre enfants.

Jessica Smith est une coach de rencontres internationale qui a aidé des centaines de personnes à trouver l’amour et à se sentir autonomes dans leur vie amoureuse.