Lies of Pi : le producteur parle des similitudes avec Bloodborne

Les fans de jeux vidéo du genre « soulslike » ont commencé à ressentir une grande curiosité et une grande attente envers « Lies of P », un nouveau projet de Round9 Studio dont les premières avancées anticipent un jeu d’action et d’exploration inspiré de l’histoire classique de Pinocchio, bien qu’avec un torsion beaucoup plus sombre et plus sinistre.

Les comparaisons qui ont été faites via les réseaux sociaux en raison de sa ressemblance avec « Bloodborne », l’un des titres les plus réussis de From Software, n’ont pas été entièrement intentionnelles, selon Ji-won Choi, producteur du jeu.

« Bien que nous soyons honorés que de nombreux joueurs ressentent une » ambiance Bloodborne « après la sortie de la bande-annonce, ce n’était certainement pas intentionnel », a déclaré le créateur lors d’une conversation avec Kotaku. « Néanmoins, Bloodborne et d’autres titres « semblables à des âmes » sont certainement inspirants et presque tous les membres de notre équipe en sont un grand fan. »

Choi a également noté que l’équipe Round8 a pris en considération lors du développement de « Lies of P » le « haut niveau de savoir-faire » avec lequel FromSoftware gère ses informations internes. « Nous essayons de peaufiner le mouvement autant que nous nous soucions de la qualité », a-t-il déclaré.

On pourrait dire que Lies of P est une âme en termes de peine de mort et de niveau de difficulté.

Choi pense que la tâche principale de l’étude était de trouver une histoire connue de tous, sinon de la plupart des joueurs. « Nous voulions également une histoire qui ne soit pas votre fantaisie sombre typique, qui ne se déroule pas au Moyen Âge, comme thème central, et qui soit accompagnée de personnages charmants. Pinocchio correspond au concept et il était facile de le conceptualiser comme une âme. »

« Lies of P » est décrit sur sa page Steam officielle comme un jeu se déroulant au milieu de la « belle époque », guidant le joueur dans la recherche du personnage pour qu’il devienne enfin un vrai humain. Il a actuellement une fenêtre de sortie estimée dans le courant de 2023, anticipant son arrivée sur PlayStation 5 et PC.