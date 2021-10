Squid Game préfigurait tous les décès majeurs de l’épisode 2

in







Squid Game l’a encore fait.

Juste quand tu pensais Jeu de calmar ne pouvait pas faire mieux…

Si vous avez déjà regardé le Netflix K-drama, vous saurez que toute la série est jonchée de détails cachés, d’indices, de rappels, de références et de toutes sortes de moments précurseurs. Certains de ces indices apparaissent même dès l’épisode 1.

Maintenant, les fans ont compris que Jeu de calmar l’épisode 2 contient plusieurs énormes indices qui préfigurent tous la mort d’une poignée de personnages majeurs de la série. il nous est révélé exactement comment ces personnages vont mourir… et nous n’en avons même pas vu la moitié venir.

AVERTISSEMENT : Spoilers majeurs pour Jeu de calmar devant!

L’épisode 2 de Squid Game préfigurait la mort du personnage. Image : Netflix

Deok-su

Dans l’épisode 2, après sa sortie de la compétition, on voit Deok-su se rendre compte qu’il a été trahi par l’un de ses associés. Après l’avoir tué, il parvient ensuite à échapper à un groupe d’hommes armés de couteaux en sautant d’un pont et en tombant dans l’eau. Il finit par subir un sort très similaire dans l’épisode 7.

Après avoir terrorisé les autres joueurs de la compétition, Deok-su plonge dans la mort pendant le jeu des tremplins de verre, après que Mi-nyeo l’ait effectivement entraîné avec elle. La décision de Mi-nyeo intervient après que Deok-su l’a trahie à plusieurs reprises. Elle lui a dit plus tôt dans la saison qu’elle le tuerait s’il la trahissait un jour et bien… C’était une femme de parole.

Squid Game : la mort de Deok-su est annoncée dans l’épisode 2. Image : Netflix

Ali Abdel

La mort de Sweet Sweet Ali a été un choc dévastateur pour les téléspectateurs, mais la nature de sa mort a également été préfigurée dans l’épisode 2.

Après avoir quitté la compétition, Ali retourne sur son lieu de travail pour demander son chèque de paie. Après que son patron ait refusé de lui payer ce qui lui est dû, une brève bagarre se produit avec la main du patron écrasée dans une machine. Ali s’enfuit alors et vole l’argent.

Dans l’épisode 6, Ali subit un cruel coup du sort lorsque Sang-woo provoque essentiellement sa mort en volant ses billes et en les remplaçant par des pierres.

Squid Game : la mort d’Ali est annoncée dans l’épisode 2. Image : Netflix

Sae-byeok

Après avoir quitté les jeux, Sae-byeok replonge directement dans sa mission d’aider ses parents à quitter la Corée du Nord. Un homme lui dit que l’argent qu’elle avait précédemment remis à un courtier avait « disparu » et qu’elle devrait recommencer. Elle finit par menacer l’homme en lui mettant un couteau sous la gorge.

Nous savons tous ce qui se passe ensuite… Dans l’épisode 8, une Sae-byeok blessée est tuée dans la nuit par Sang-woo, qui lui tranche la gorge (exactement au même endroit où elle a tendu le couteau à l’homme dans l’épisode 2) juste avant le match final.

Squid Game : la mort de Sae-byeok était annoncée dans l’épisode 2. Image : Netflix

Sang-woo

Le destin de Sang-woo est également annoncé dans l’épisode 2. Après la fin prématurée de la compétition, Sang-woo se retrouve seul, prévoyant de se suicider pour éviter ses dettes croissantes et la police coréenne qui le recherche. Un coup à la porte l’empêche de passer avec.

Dans l’épisode 8, Sang-woo et Gi-hun finissent par s’affronter lors du dernier tour. Gi-hun appelle pour mettre fin au jeu, renoncer à l’argent et épargner leurs deux vies, mais Sang-woo se rend compte qu’il n’a rien pour quoi vivre s’il ne revient pas avec l’argent. Il se poignarde dans le cou et exhorte Gi-hun à utiliser les gains pour aller aider sa mère.

Squid Game : la mort de Sang-woo est annoncée dans l’épisode 2. Image : Netflix

BONUS : la mère de Gi-hun

De toute évidence, Gi-hun ne meurt pas réellement en remportant le jeu et le prix en espèces, mais dans l’épisode 2, il préfigure la mort de sa mère après avoir été jeté de la camionnette après avoir quitté le jeu. Dans une tentative pour que Sae-byeok lui fasse confiance, il jure sur la vie de sa mère qu’il n’essaiera pas de récupérer son argent après qu’elle l’aura détaché. Il le fait immédiatement, bien sûr.

Une fois que Gi-hun revient des jeux, il arrive à la maison pour trouver sa mère morte.

Squid Game : la mort de la mère de Gi-hun est annoncée dans l’épisode 2. Image : Netflix

