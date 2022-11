Désenchantés et nouveautés qui arriveront ce week-end chez Disney+

La plateforme Disney+ présentera en avant-première un grand nombre de nouveaux films et séries dans son catalogue, en continuant avec certains de ses films les plus acclamés tels que »Disenchanted » et »The Santa Clauses ». Ces nouveaux ajouts au service de streaming s’adapteront à tous les types de publics, avec une grande variété de thèmes.

C’est pourquoi nous vous proposons ici les meilleures séries et films qui arriveront sur Disney+, en pouvant en profiter dans le confort de votre maison.

illimité







L’acteur Chris Hemsworth, mieux connu pour jouer Thor dans l’univers cinématographique Marvel, jouera dans la série « Limitless », où il visitera différentes parties du monde pour apprendre comment les gens peuvent vivre une vie plus saine. La série comprend six épisodes d’une durée comprise entre 45 et 76 minutes, au cours desquels Hemsworth interviewe des habitants et apprend leurs traditions et leurs méthodes.

Les Pères Noël







Nouvelle série Disney+ qui ramène Tim Allen dans le rôle de Scott Calvin, l’homme qui devient le Père Noël par accident. Avec sa carrière s’étendant sur un total de 30 ans, Noël est à nouveau menacé alors que les gens commencent à perdre leur esprit de vacances, tandis que Scott veut trouver un successeur pour être un père à plein temps.

Atlas des lieux maudits







Documentaire National Geographic où nous verrons Sam Sheridan voyager à travers le monde, avec l’auteur et explorateur, pénétrant dans les endroits les plus maudits de la Terre, s’immergeant dans l’histoire, le folklore et la culture de ces endroits dangereux. Son travail met en lumière les personnes qui vivent à proximité de ces lieux emblématiques et ce que ces histoires signifient pour elles.

désabusé







Se déroulant quinze ans après « Enchanted », Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden et Idina Menzel reviennent avec leurs rôles du film classique de Disney. Dans la suite, les personnages déménagent dans la banlieue de Monroeville, la famille principale souhaitant reprendre une vie de conte de fées. Un épisode que les fans du film original ne voudront pas manquer.

Le merveilleux automne de Mickey Mouse







Suite de »Le monde merveilleux de Mickey Mouse », une série originale qui a reçu de nombreuses critiques favorables. En novembre 2021, il a été renouvelé pour de nouveaux épisodes spéciaux saisonniers avec »Le Merveilleux Hiver de Mickey Mouse » en février 2022. Ce nouveau spécial se concentrera sur la saison d’automne, où l’on pourra voir les amis animés de Mickey.