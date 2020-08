Accord avec Abbott Laboratories: Trump veut acheter 150 millions de tests rapides

Les tests rapides Corona présentent deux avantages majeurs: ils sont comparativement bon marché et ils fournissent des résultats immédiats. L’inconvénient: ils ne sont pas encore particulièrement fiables. Le président américain Trump s’appuie toujours sur des tests rapides à grande échelle.

Le président américain Donald Trump souhaite que des tests rapides soient utilisés à grande échelle dans la population dans la lutte contre la pandémie corona. Selon la Maison Blanche, le gouvernement a accepté d’acheter 150 millions de tests rapides avec la société pharmaceutique américaine Abbott Laboratories. Le président a voulu commenter l’accord avec l’entreprise lui-même plus tard.

Selon les informations du radiodiffuseur CNBC, Trump voulait entrer dans l’accord avec Abbott Laboratories dans son discours de conférence du parti, dans lequel il a officiellement accepté sa nomination par les républicains pour une nouvelle élection présidentielle.

Avant les élections du 3 novembre, le président entend revenir le plus possible à la vie quotidienne normale aux États-Unis. L’utilisation intensive du test rapide permettra “à notre pays de rester ouvert”, aux gens de retourner au travail et aux enfants de retourner à l’école, a déclaré la directrice de la communication de la Maison Blanche, Alyssa Farah.

Résultats en 15 minutes

L’achat des tests rapides fait partie d’un accord avec Abbott Laboratories d’un montant total de 750 millions de dollars, a déclaré un haut responsable du gouvernement. La FDA a approuvé le test des laboratoires Abbott mercredi dans le cadre d’une procédure d’urgence d’urgence à usage général. Le test coûte cinq dollars et vous donne des résultats en 15 minutes. Trump a fait l’éloge du test à plusieurs reprises. Il est également utilisé à la Maison Blanche. Le fabricant a rejeté les critiques du monde professionnel selon lesquelles le test a un taux d’erreur élevé.

Les États-Unis sont le pays le plus durement touché au monde par la pandémie. Plus de 5,8 millions de cas d’infection y ont déjà été confirmés et au moins environ 180 000 personnes sont décédées des suites de l’infection. Trump est massivement critiqué pour sa gestion de la pandémie.