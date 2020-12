Candice Accola Mari: Qui est Joe King?

Vous connaissez peut-être Candice Accola grâce aux diverses émissions de télévision et films dans lesquels elle est apparue.

Elle est surtout connue pour avoir joué le rôle de Caroline Forbes dans The Vampire Diaries et la série dérivée appelée Les originaux. Accola a également été dans les films Après notre collision et Juno.

Accola a 33 ans et est née le 13 mai 1987, ce qui en fait une Taureau.

Elle et son mari, Joe King, ont également récemment accueilli leur nouveau bébé dans le monde, suscitant l’intérêt pour sa famille et sa moitié.

Qui est le mari de Candice Accola, Joe King?

https://www.youtube.com/watch?v=jpIpGj2Bims

Joe King est un musicien qui est guitariste, chanteur, auteur-compositeur et co-fondateur du groupe de rock populaire The Fray.

King est originaire du Colorado et il a 40 ans, né le 25 mai 1980, ce qui fait de lui un Gémeaux.

Le couple vient d’avoir leur deuxième enfant.

Le 1er décembre, Accola et King ont donné naissance à leur deuxième enfant, une fille nommée Joséphine June.

Ils ont annoncé la merveilleuse nouvelle sur Instagram le 10 décembre.

Accola a posté une photo des mains du bébé de sa fille se tenant à son doigt et l’a légendée: «La semaine dernière, notre petite fille a volé dans le monde et dans nos cœurs. On t’aime Joséphine June King! 01/12/20. »

Joe King a également publié une photo sur son Instagram qui le représentait tenant sa fille nouveau-née dans ses bras.

Sa photo est légendée: «C’est maintenant l’une des meilleures années de ma vie, vraiment reconnaissante d’accueillir notre Josephine June King, née le 1er décembre 2020. Je suis également très fière qu’elle ressemble à sa maman Candice King qui est une déesse guerrière, j’ai la chance de créer cet amour parfait avec vous.

Accola et King ont également eu une fille – leur premier enfant ensemble – nommée Florence May en 2016.

Accola et King se sont mariés en 2014.

Accola et King se sont mariés en 2014 à la Montegut House à la Nouvelle-Orléans.

Beaucoup d’entre elle Journaux de vampire co-stars étaient présentes comme Paul Wesley, Nina Dobrev, Kat Graham, Michael Trevino, et plus encore. Ils ont même organisé un défilé dans les rues de la Nouvelle-Orléans qui a conduit tout le monde au lieu de réception. C’était clairement un mariage très animé et tout le monde semblait passer un bon moment.

Accola a posté une jolie photo sur son Instagram avec son nouveau mari, Joe King, et l’a légendée «Officiellement M. et Mme King! La meilleure nuit de ma vie! »

King a publié une photo similaire sur son compte et a sous-titré le sien: « Ma femme, elle me donne envie de danser. »

Joe King a des enfants d’une relation précédente.

Joe King a également deux autres filles d’un précédent mariage en 1999.

King s’est marié pour la première fois à l’âge de 19 ans avec une femme nommée Julie King. Ensemble, ils ont eu deux filles nommées Elise et Ava, avant de divorcer en 2011.

King publie souvent des photos d’Elise et Ava sur son compte Instagram. Il a même posté une jolie photo de tous skieurs ensemble et l’a légendé: «La journée de ski en était une pour les livres.»

Joe King est un amoureux des chiens.

Joe King adore les chiots et vient d’en avoir un récemment. Le couple a accueilli un petit Golden Retriever dans la famille et l’a nommé Rebel. En fait, King semble être un amoureux des animaux en général puisque l’un de ses passe-temps préférés est l’équitation.

La valeur nette de Candice Accola est de 4 millions de dollars.

La valeur nette de Joe King est de 3 millions de dollars.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.