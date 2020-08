Lancement du Samsung Galaxy Z Fold2 prévu pour le 1er septembre: tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’équipe de nouvelles de tech228 août 2020 09:55:43 IST

Samsung a annoncé qu’il hébergerait Galaxy Z Fold2: partie 2 déballée événement le 1er septembre. Lors de cet événement, la société lancera un autre smartphone pliable: le Galaxy Z Fold2.

Pour rappel, la société avait hébergé Galaxy déballé événement partie 1 le 5 août où il a lancé Série Galaxy Note 20, Galaxy Buds Live, Galaxy Watch 3 et Galaxy Tab S7.

Le prochain événement débutera à 19h30 IST le 1er septembre. La société devrait bientôt partager le lien de diffusion en direct sur son site Web.

Prix ​​attendu du Galaxy Z Fold2

Samsung a déjà ouvert des précommandes pour le smartphone pliable sur son Site Web du Royaume-Uni. Selon Le bord, les site Web de vente au détail a également fui le prix du combiné (les prix sont maintenant baissés). Le rapport révèle que le Galaxy Z Fold2 sera disponible en deux variantes de couleur: Mystic Bronze et Mystic Black. En termes de stockage, le site Web révèle qu’il ne sera disponible que dans une variante de stockage de 256 Go, qui coûtera probablement 1799 € (environ 1,75,900 Rs). UNE le pronostiqueur Max Weinbach suggère que le téléphone pliable pourrait commencer à être expédié le 17 septembre.

Le Galaxy Z Fold 2 coûtera 1799,00 € au Royaume-Uni. La page de précommande de Samsung est déjà en ligne. Confirme la date d’expédition du 17 septembre et la sortie du 18 septembre. https://t.co/HpkErtigWJ – Max Weinbach (@MaxWinebach) 27 août 2020

Spécifications attendues du Galaxy Z Fold2

Selon un rapport précédent, Samsung Galaxy Z Fold2 aura deux écrans AMOLED. À l’extérieur, il y aura un écran perforé de 6,23 pouces. L’appareil dispose également d’un écran pliable principal Super AMOLED de 7,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Samsung avait confirmé précédemment que le prochain appareil sera disponible avec un verre ultra-mince pour une durabilité améliorée et un trou de perforation pour un design plus propre.

La configuration de la triple caméra arrière pourrait comprendre des capteurs 12 MP + 64 MP + 12 MP, tandis que la caméra selfie interne serait de 10 MP. Il peut être alimenté par une batterie de 4356 mAh prenant en charge une charge sans fil de 15 W.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂