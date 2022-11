Les stars de Smallville, Tom Welling et Erica Durance, aimeraient revenir pour poursuivre leur histoire multivers

Smallville duo Tom Welling et Erica Durance ont soutenu l’idée de reprendre leurs rôles respectifs en tant que Clark Kent et Lois Lane et de poursuivre l’histoire multiverselle révélée lors des CW’s Crise sur des terres infinies un événement. Apparaissant au MCM Comic Con à Londres (via LegendaryDuo), Welling et Durance ont révélé qu’ils aimeraient revenir pour plus en tant que couple emblématique de DC.





« Comme notre propre multivers? Bien sûr. Pourquoi pas », a déclaré Welling lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé par l’exploration de l’intrigue multiverselle. « Ce serait amusant », a ajouté Durance.

Créé par Alfred Gough et Miles Millar, Smallville suit Welling en tant que jeune Clark Kent bien avant qu’il n’enfile la cape rouge et les collants bleus de Superman. Débutant en 2002 et s’étendant sur 10 saisons, la série raconte la vie d’adolescent de Clark Kent, dépeignant ses années de formation dans la petite ville de Smallville au Kansas, découvrant ses pouvoirs et naviguant dans diverses facettes du drame humain. Erica Durance a rejoint la série au début de la saison 4, Welling et Durance trouvant instantanément un rapport parfait pour Lois et Clark.

Alors que Smallville a pris fin en 2011, Welling et Durance reprennent leurs rôles pour le Arrowverse Crise sur des terres infinies. Un événement crossover majeur, Crise sur des terres infinies trouve plusieurs héros voyageant dans le multivers où ils tombent sur Clark et Lois de Welling et Durance. Vivant maintenant une vie de famille confortable avec Lois, et sans ses pouvoirs, les fans aimeraient sûrement explorer cette alternative Smallville chronologie plus loin. Bien qu’il serait sage de trouver un moyen de redonner ses pouvoirs à Clark…





Smallville Pourrait continuer en tant que série animée

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun plan pour continuer la vie de Clark et Lois présenté pendant Crise sur des terres infiniesTom Welling a révélé qu’il travaillait actuellement à apporter un Smallville suite à la vie comme une série animée.

« Nous travaillons sur une série animée qui reprend juste après notre Smallville [season 10]et, encore une fois, raconter notre propre histoire et notre vision est que nous obtenons Erica… il pourrait être difficile d’obtenir Allison [Mack]… », a déclaré l’acteur plus tôt cette année. « Mais même Sam Jones III et Lionel Luthor y joueront un rôle important. John Glover veut le faire, nous avons déjà été là-dedans. Nous avons déjà l’animation, nous n’avons pas encore les histoires parce qu’Al [Gough] et milles [Millar] sont occupés à faire des films à la Tim Burton. »

Les rapports d’une suite animée ont commencé à circuler l’année dernière, avec Smallville Michael Rosenbaumm, qui a incarné l’ennemi juré de Superman, Lex Luthor, dans la série, révélant que le projet en est à ses débuts. « Eh bien, écoutez, nous n’avons pas vraiment le droit d’en parler maintenant, car ce n’est qu’un début. Nous le développons donc. Nous essayons de voir ce qui se passe avec, mais c’est à peu près tout ce que je peux dire, n’est-ce pas ? maintenant », a-t-il expliqué.

Alors, qui Smallville projet que vous aimeriez le plus voir ? Un animé Smallville suite? Ou une continuation de l’impuissant Clark Kent et de sa famille ?