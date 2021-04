A-Rod a partagé l’histoire d’Instagram un jour avant la nouvelle de la rupture de J.Lo

Juste un jour avant la nouvelle de sa rupture avec Jennifer Lopez, Alex Rodriguez a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux qui semble avoir préfiguré l’annonce.

L’ancien professionnel du baseball a publié mercredi un court clip sur son histoire Instagram qui montrait une photo de lui et de Lopez, des photos de leurs enfants et une image de leurs noms dans un cœur dans le sable.

Dans des circonstances normales, une telle vidéo ne ferait pas sourciller, mais le joueur de 45 ans a placé le clip sur la chanson émotionnelle de Coldplay « Fix You », amenant de nombreux fans à se demander si le couple s’était séparé.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

La vidéo a expiré depuis, mais le La chaîne Twitter @PopCrave en a publié une copie jeudi, et nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander: Rodriguez essayait-il de laisser entendre que lui et Lopez feraient bientôt une annonce majeure?

Jeudi, le couple a annoncé sa séparation dans une exclusivité AUJOURD’HUI et a partagé la déclaration suivante: « Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et avons hâte de le rester. Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement sur nos activités et projets communs. . Nous nous souhaitons le meilleur les uns pour les autres et pour les enfants les uns des autres. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est de remercier tous ceux qui ont envoyé des paroles aimables et du soutien. «

Lopez et Rodriguez ont commencé à se fréquenter en 2017 et sont fiancés depuis deux ans. Le mois dernier, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le couple avait annulé leurs fiançailles, mais plusieurs sources ont déclaré aujourd’hui à l’époque que les deux étaient toujours ensemble.

« Ils n’ont jamais officiellement rompu et en avaient parlé mais sont toujours ensemble », ont déclaré plusieurs sources AUJOURD’HUI. « Ils ont traversé une période difficile qui les a amenés à réfléchir à ce qu’ils devraient faire. Ils sont solidaires, ils travaillent à travers les choses. »

En rapport:

Le couple a même partagé la déclaration conjointe suivante avec AUJOURD’HUI le même mois: «Tous les rapports sont inexacts. Nous travaillons sur certaines choses. »

Depuis la confirmation de leur rupture, l’ancien couple est resté principalement silencieux sur les réseaux sociaux, mais Rodriguez a publié jeudi la photo de retour suivante avec ses deux filles.

« Chaque jour, je suis reconnaissant. Pour ma santé, ma famille, mes amis et les nombreuses bénédictions de ma vie », a-t-il écrit en ajoutant le hashtag #AttitudeOfGratitude. «