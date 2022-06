La série JJ Abrams Demimonde n’avancera pas à HBO

JJ Abrams a eu des succès cinématographiques massifs, et sa société de production Bad Robot a également livré des dizaines de grandes émissions de télévision au fil des ans. Cependant, depuis la signature d’un nouvel accord massif avec HBO en 2019, la production d’Abrams a été décevante pour Warner Bros., car l’accord n’a jusqu’à présent vu aucune nouvelle émission arriver sur les écrans. Après la décision de HBO de transmettre Bad Robot’s Le belvédèreune série dérivée de Stephen King Le brillantil semble qu’ils aient également décidé de ne pas aller de l’avant avec Demi-mondeune série en développement depuis qu’elle a reçu une commande de série en 2018.

FILM VIDÉO DU JOUR

JJ Abrams a sans aucun doute eu un impact sur le monde du cinéma et de la télévision au cours des dernières décennies, ayant participé à des franchises comme Star Trek et Guerres des étoilesÉmissions de télévision Alias, perdu et La frangemais il a également eu de nombreux projets non réalisés au fil des ans, y compris un projet Qui veut la peau de Roger Rabbit? suite, un film de Superman et une version cinématographique de Jack samouraï. Maintenant ainsi que Le belvédèrequi était développé par Bad Robot Productions, on dirait Demi-monde est le dernier à se heurter à une pierre d’achoppement, bien que cela ne signifie pas que le projet est mort.

Selon THR, HBO a pris la décision d’abandonner le projet, malgré « un dernier appel » d’Abrams pour qu’ils reprennent le drame sur les efforts qu’une famille ira pour retrouver leur enfant disparu. Avec des rapports suggérant que le budget à la hausse de 200 millions de dollars a été la principale raison de l’abandon de l’émission, on pense qu’Abrams va maintenant publier la série pour examen avec d’autres streamers, y compris Apple TV +, sur lequel Abrams a récemment travaillé. Petite Voix, L’histoire de Lisey et le prochain Présumé innocent pour.





JJ Abrams a d’autres projets de découverte de Warner Bros. en cours

Joichi Ito / CC

Bien que la décision de ne pas aller de l’avant avec Demi-monde sera un coup dur pour Abrams, il a encore plusieurs autres préoccupations en cours avec Warner Bros. Discovery. Actuellement, Abrams est lié à la série animée DC Batman : Croisé Capedet il a également été à l’avant-garde de Justice League Dark de DC projet, qui devrait désormais inclure un Zatanna film et émissions de télévision John Constantine et Madame Xanadu. Bad Root fait également partie des adaptations cinématographiques de Dr. Seuss Oh, les endroits où vous irez !l’annonce récemment Roues chaudes filmPortail et Votre nom, et un nouveau film Superman.

Suite aux événements mondiaux récents et aux retombées ultérieures de Netflix, voyant le nombre d’abonnés chuter par rapport aux projections, de nombreux streamers cherchent toujours à publier de nouveaux contenus de bonne qualité pour attirer et maintenir leur nombre de téléspectateurs, mais il y a également eu un nombre de ceintures serrées quand il s’agit de savoir où l’argent est dépensé. Alors qu’une série JJ Abrams va attirer une attention raisonnable, il semble que le budget épique de Demi-monde était plus que ce que HBO était prêt à débourser en ce moment.